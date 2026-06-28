हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 29 June 2026: मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी नई मिठास

Aaj ka Love Rashifal 29 June 2026: मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी नई मिठास

Love Horoscope 29 June 2026: आपके प्रेम जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी? क्या पार्टनर के साथ रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है? जानिए आज का लव राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 29 June 2026: चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में खुलापन, ईमानदारी और भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच बढ़ेगी. शुक्ल योग के प्रभाव से कई राशियों के रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी, वहीं कुछ लोगों को अपने व्यवहार और शब्दों पर संयम रखने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल.

मेष राशि
प्रेम संबंधों में मिलेगी खुशियों की दस्तक

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप किसी रिश्ते को नया नाम देना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. अविवाहित जातकों के विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी हो सकती है.

वृषभ राशि
रिश्तों में धैर्य और भरोसा बनाए रखें

आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से मन में शंका पैदा हो सकती है, इसलिए बिना सच्चाई जाने कोई निर्णय न लें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए. प्रेमी जोड़ों के बीच छोटी गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं. गुस्से और शक से बचें, क्योंकि आपका धैर्य ही रिश्ते को मजबूत बनाएगा. शाम तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और मन भी शांत रहेगा.

मिथुन राशि
पार्टनर का साथ बढ़ाएगा आत्मविश्वास

आज प्रेम जीवन में उत्साह और खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर का सहयोग हर कदम पर मिलेगा और रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. प्रेमी जोड़े साथ में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. यदि आप किसी खास व्यक्ति को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच सामंजस्य और सम्मान बढ़ेगा. आपका सकारात्मक व्यवहार साथी को प्रभावित करेगा और रिश्ते में नई मिठास घुल जाएगी.

कर्क राशि
व्यस्तता के बीच भी मिलेगा प्यार का साथ

आज काम की व्यस्तता अधिक रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आप पार्टनर के लिए समय निकालने में सफल रहेंगे. प्रेमी जोड़ों के बीच मुलाकात या लंबी बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी संवेदनशीलता और देखभाल साथी का दिल जीत लेगी. रिश्ते में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. दिन के अंत में प्रेम और संतोष का अनुभव होगा.

सिंह राशि
रिश्तों में मधुरता के लिए रखें संयम

आज प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन जिद और अहंकार से बचना होगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, जिसे शांतिपूर्वक सुलझाना बेहतर रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा, यदि वे एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार का सहयोग भी मिलेगा. मधुर वाणी और धैर्य आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे. शाम का समय साथी के साथ बिताने के लिए शुभ रहेगा.

कन्या राशि
भावनाओं को समझना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी. घरेलू तनाव का असर आपके रिश्ते पर पड़ सकता है, इसलिए निजी जीवन और पारिवारिक मामलों को अलग रखने का प्रयास करें. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत है. प्रेमी जोड़े खुलकर अपनी बात कहें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

तुला राशि
प्यार में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में खुशियों का संचार होगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि कोई नाराजगी चल रही थी तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. आपकी मधुर वाणी और संतुलित व्यवहार साथी का दिल जीत लेगा. रिश्तों में स्थिरता और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा.

वृश्चिक राशि
पुराने रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज जिन लोगों की अपने पार्टनर से बातचीत बंद थी, उनके बीच फिर से संवाद शुरू हो सकता है. जीवनसाथी का बदला हुआ व्यवहार आपको खुशी देगा और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. प्रेमी जोड़ों के बीच विश्वास मजबूत होगा. यदि कोई गलतफहमी थी तो वह दूर हो सकती है. परिवार का सहयोग भी मिलेगा. दिन प्रेम और भावनात्मक संतुलन के लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

धनु राशि
भावनाओं में संतुलन बनाए रखना होगा

आज आपका मन सकारात्मक रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन में अपेक्षाओं को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है. अविवाहित लोगों की सगाई या रिश्ते की बात फिलहाल टल सकती है. पार्टनर के साथ धैर्य रखें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. विवाहित लोगों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है. संयम और विश्वास आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे.

मकर राशि
रिश्तों में संवाद से दूर होगी दूरी

आज प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. काम का तनाव रिश्ते पर हावी न होने दें. जीवनसाथी से खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को महत्व दें. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए. धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल सकता है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी दूरी बढ़ा सकती है.

कुंभ राशि
दोस्ती से और मजबूत होगा रिश्ता

आज प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या यात्रा की योजना बन सकती है. मित्रता और विश्वास आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. विवाहित लोगों को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं. आपका सहयोगी स्वभाव और सकारात्मक सोच साथी को बेहद प्रभावित करेगी.

मीन राशि
साथी के साथ बनेगी यादगार योजना

आज प्रेम जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ यात्रा या किसी खास कार्यक्रम की योजना बन सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. यदि रिश्ते में कोई दूरी थी तो वह कम होगी. पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार रिश्ते में नई खुशियां लेकर आएगा और दिन यादगार बन जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 29 June 2026: मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी नई मिठास
मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में मिलेगी बड़ी खुशखबरी, रिश्तों में आएगी नई मिठास
राशिफल
Makar Rashifal 28 June 2026: अपनी खोजने की क्षमता से जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे आप, इनकम बढ़ाने के प्रयासों को मिलेगी गति
अपनी खोजने की क्षमता से जटिल समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे आप, इनकम बढ़ाने के प्रयासों को मिलेगी गति
राशिफल
Dhanu Rashifal 28 June 2026: नए संपर्कों से हानि की आशंका, अपरिचित लोगों से सामान्य दूरी बनाकर रखना होगा जरूरी
नए संपर्कों से हानि की आशंका, अपरिचित लोगों से सामान्य दूरी बनाकर रखना होगा जरूरी
राशिफल
Vrishchik Rashifal 28 June 2026: वर्कप्लेस पर बढ़ेगी एंप्लॉयड पर्सन की जिम्मेदारी, बॉस और सीनियर्स की बनी रहेगी विशेष कृपा
वर्कप्लेस पर बढ़ेगी एंप्लॉयड पर्सन की जिम्मेदारी, बॉस और सीनियर्स की बनी रहेगी विशेष कृपा
Advertisement

वीडियोज

Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
PM Modi Speech in Seychelles National Assembly:सेशेल्स में छाए पीएम मोदी!
Bollywood News: चर्चा में कृति सेनन और कबीर का रिश्ता, सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं धोखे की अफवाहें! (28.06.26)
DR. Aarambhi: Avantika की खौफनाक साजिश! मासूम Vihan को पूल में गिराकर Aarambhi को करेगी कैद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
'3 करोड़ बेघर लोगों को घर, मोदी सरकार ने पूरा किया हर वादा', गांधीनगर में बोले अमित शाह
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व DGP अभयानंद बोले, 'ये मेरी समझ में नहीं आता कि SDM वहां पर...'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व DGP अभयानंद बोले, 'ये मेरी समझ में नहीं आता कि SDM वहां पर...'
बॉलीवुड
Eetha Controversy: श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर रिलीज से पहले विवाद, टाइटल को लेकर शुरू हुआ बवाल
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' पर रिलीज से पहले विवाद, टाइटल को लेकर शुरू हुआ बवाल
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
श्रेयस अय्यर के फेवरेट की डेब्यू में बंपर धुनाई, एक ओवर में दे डाले 22 रन; IPL में नहीं मिली थी बॉलिंग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
जनरल नॉलेज
Japan Earthquake: खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
खतरनाक भूकंप में भी कैसे सुरक्षित रहती हैं जापान की ऊंची इमारतें, लगातार डोल रही धरती के बीच जानें तकनीक
ट्रैवल
IRCTC Tour Package: IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
IRCTC का धमाकेदार ऑफर! मानसून में बेहद सस्ते में घूमें साउथ इंडिया, नोट कर लें पूरा टूर प्लान
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget