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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 28 June 2026: वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में बढ़ेगा जुनून, रिश्तों में लौटेगी रोमांस की नई बहार

Aaj ka Love Rashifal 28 June 2026: वृश्चिक राशि के प्रेम जीवन में बढ़ेगा जुनून, रिश्तों में लौटेगी रोमांस की नई बहार

Love Horoscope 28 June 2026: क्या 28 जून को पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव पहले से ज्यादा गहरा होगा? क्या रोमांस और विश्वास आपके रिश्ते को नई मजबूती देंगे? जानिए वृश्चिक राशि का लव राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 28 June 2026: चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गहराई, जुनून और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. शुभ योग के प्रभाव से कई राशियों के रिश्तों में मिठास आएगी, जबकि कुछ को अपने गुस्से और गलतफहमियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है. यदि आप गुस्से में कोई फैसला लेते हैं तो रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं. पार्टनर आपकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेगा, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करें. विवाहित जातकों को परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. शाम के समय बातचीत से गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. प्रेम में विश्वास बनाए रखें और अहंकार से बचें, तभी रिश्ते में फिर से मधुरता लौटेगी.

वृषभ राशि- प्यार में बढ़ेगी नजदीकी और अपनापन

आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती देगा. यदि विवाह की बात चल रही है तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपका स्नेह और मधुर व्यवहार साथी को प्रभावित करेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और मन खुश रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए यह दिन रोमांटिक यादों से भरा रहने वाला है.

मिथुन राशि- रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने या शॉपिंग की योजना बन सकती है. रिश्तों में पहले से अधिक अपनापन महसूस होगा. यदि पिछले दिनों कोई गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच तालमेल मजबूत होगा. अविवाहित जातकों को भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं. आपका सकारात्मक रवैया और मुस्कान प्रेम संबंधों को और खूबसूरत बनाएगी.

कर्क राशि- परिवार के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम और परिवार दोनों को पूरा समय देने का अवसर मिलेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन सुखद रहेगा और घर का माहौल प्रेमपूर्ण बना रहेगा. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं. आपके स्नेह और सहयोग से साथी का विश्वास और मजबूत होगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और मन संतोष से भरा रहेगा.

सिंह राशि- रिश्तों में संयम से बनेगी बात

आज प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे में कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें. यदि आप धैर्य और समझदारी से बात करेंगे तो रिश्ता संभल जाएगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान बनाए रखना आज सबसे अधिक जरूरी रहेगा. शाम तक परिस्थितियां सामान्य हो सकती हैं.

कन्या राशि- प्रेम संबंधों को मिलेगा परिवार का साथ

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप अपने रिश्ते को परिवार के सामने रखना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिलने के योग बन रहे हैं. विवाहित लोगों के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ घूमने-फिरने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपका शांत स्वभाव साथी को प्रभावित करेगा और प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा.

तुला राशि- रोमांस और खुशियों से महकेगा दिन

आज प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. जीवनसाथी के साथ डिनर या किसी खास जगह जाने की योजना बन सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांटिक बातचीत रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. विवाहित लोगों के जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. आपकी मधुर वाणी और संतुलित व्यवहार साथी का दिल जीत लेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय भी आपको खुशी देगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि- प्रेम में बढ़ेगा विश्वास और आत्मीयता

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. विवाहित लोगों के जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी थी तो वह समाप्त हो सकती है. प्रेम में विश्वास और समर्पण दोनों बढ़ेंगे. आपका सकारात्मक व्यवहार साथी को बेहद प्रभावित करेगा और दिन यादगार बन जाएगा.

धनु राशि- रिश्तों में समझदारी से आएगी मजबूती

आज प्रेम जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है. पार्टनर के साथ संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने से बचें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. यदि आप धैर्य और संयम से बात करेंगे तो रिश्ते में सुधार आएगा. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. भरोसा और ईमानदारी ही आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगी.

मकर राशि- प्यार और जिम्मेदारियों में बनेगा संतुलन

आज व्यस्तता के बावजूद आप पार्टनर के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे. जीवनसाथी आपके प्रयासों की सराहना करेगा. रिश्तों में विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसके खत्म होने के संकेत हैं. प्रेमी जोड़ों के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अच्छा समय है. आपका सहयोगी स्वभाव रिश्ते में नई खुशियां लेकर आएगा.

कुंभ राशि- प्रेम जीवन में मिलेगी नई खुशियां

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी खास व्यक्ति को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं. प्रेमी जोड़े एक-दूसरे के साथ यादगार पल बिताएंगे. रिश्तों में विश्वास, रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

मीन राशि- रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और भरोसा

आज प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका जुड़ाव और गहरा होगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी, जबकि प्रेमी जोड़ों के लिए यह दिन रोमांटिक रहेगा. परिवार से मिलने वाली खुशखबरी रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आएगी. साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. प्रेम में विश्वास और अपनापन पूरे दिन बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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