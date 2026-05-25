हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि में प्रेम जीवन में घुलेगी मिठास, पार्टनर के साथ रोमांटिक पल रिश्तों को बनाएंगे और मजबूत

Aaj ka Love Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि में प्रेम जीवन में घुलेगी मिठास, पार्टनर के साथ रोमांटिक पल रिश्तों को बनाएंगे और मजबूत

Aaj ka Love Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। करियर, बिजनेस और प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 25 May 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 26 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन कई राशियों के लिए करियर, कारोबार, रिश्तों और आर्थिक मामलों में खास संकेत लेकर आया है. कहीं बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे तो कहीं नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कुछ राशियों को परिवार और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि कुछ को वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है. जानिए 26 मई मंगलवार का राशिफल और समझिए आपके लिए दिन क्या खास लेकर आया है.

मेष राशि: करियर और बिजनेस में मिल सकती है बड़ी सफलता
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. बिजनेस में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश को लेकर बनाई गई योजनाएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. परिवार में किसी नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

वृषभ राशि: आर्थिक मामलों में मिलेगा लाभ और रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन
वृषभ राशि वालों के लिए दिन लाभकारी रह सकता है. बिजनेस में निवेश और नई योजनाओं से फायदा मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग अपने काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

मिथुन राशि: रिश्तों और काम दोनों में धैर्य रखना होगा जरूरी
मिथुन राशि वालों को आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. बिजनेस में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहना होगा और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचें. नौकरीपेशा लोगों का अधिक समय मीटिंग और कामकाज में निकल सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. छात्रों को पढ़ाई में गहराई से फोकस करना होगा.

कर्क राशि: अधूरे काम पूरे होने से मिलेगा मानसिक सुकून
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन राहत और सफलता लेकर आ सकता है. बिजनेस में रुके हुए कार्य पूरे होंगे और नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से हालात संभाल लेंगे. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. छात्रों को सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.

सिंह राशि: नौकरी और कारोबार में बढ़ेगी तरक्की
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. बिजनेस में नए ऑफर और योजनाओं से आय बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लंबित कार्य पूरे होंगे और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा. छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी.

कन्या राशि: सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा दिन
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. बिजनेस में पार्टनरशिप और विस्तार को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए की गई मेहनत का लाभ मिलेगा.

तुला राशि: काम और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. बिजनेस और नौकरी दोनों में विरोधियों से सतर्क रहना होगा. सरकारी कार्यों में लापरवाही परेशानी बढ़ा सकती है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. करियर पर फोकस बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

वृश्चिक राशि: आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है. बिजनेस में नए ग्राहकों और नए अवसरों से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ बेहतर तालमेल का फायदा मिलेगा. परिवार में आपकी सलाह और बातों को महत्व मिलेगा. प्रेम जीवन में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

धनु राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार दोनों में सफलता देने वाला रहेगा. बिजनेस में नई शुरुआत या पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. परिवार के बुजुर्गों की सेहत में सुधार आने से राहत मिलेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

मकर राशि: सामाजिक सम्मान और करियर में मिलेगी प्रगति
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. बिजनेस में ब्रांड और क्वालिटी को लेकर किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार और पार्टनर के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. छात्रों का मन अपनी पसंदीदा गतिविधियों में लगा रहेगा.

कुंभ राशि: धैर्य और संयम से संभालने होंगे हालात
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. बिजनेस में नुकसान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना होगा. परिवार में किसी विवाद से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. छात्रों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी.

मीन राशि: मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम और रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. बिजनेस में नए प्रोडक्ट और नई योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. छात्रों को पढ़ाई में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

यह भी पढ़े- Mahabharat: भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा: पिता के प्रेम में देवव्रत ने क्यों छोड़ा सिंहासन और लिया आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 May 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 26 May 2026: कन्या राशि में प्रेम जीवन में घुलेगी मिठास, पार्टनर के साथ रोमांटिक पल रिश्तों को बनाएंगे और मजबूत
कन्या राशि में प्रेम जीवन में घुलेगी मिठास, पार्टनर के साथ रोमांटिक पल रिश्तों को बनाएंगे और मजबूत
राशिफल
Tarot Card Rashifal 26 May 2026: मकर और वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे शुभ परिणाम, कुंभ और वृषभ राशि के जातक विवादों से रहें दूर! जानें टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 26 मई 2026 मकर राशि वालों को मिलेगा आकस्मिक धन लाभ, वृश्चिक की लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
राशिफल
Kal ka Rashifal 26 May 2026: बड़ा मंगल और सिद्धि योग का संयोग चमकाएगा 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें कल का राशिफल
कल का राशिफल 26 मई 2026: बड़ा मंगल और सिद्धि योग का संयोग चमकाएगा 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें कल का राशिफल
राशिफल
Tarot Card Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा पर चमकेगी कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत, मीन के जातक मानसिक तनाव से रहें सावधान
टैरो राशिफल 25 मई 2026 कर्क राशि वाले आज दूसरों के मामलों में भूलकर भी न दें दखल, कन्या के परिवार में बढ़ सकता है बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
Dilip Joshi Birthday Special: कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
इंडिया
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
दिल्ली-NCR में बदल सकता है मौसम का मिजाज, धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश, IMD का येलो अलर्ट
इंडिया
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद ममता ने बदली इंडिया गठबंधन की रणनीति, जानें अब आगे क्या होगा?
विश्व
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश
शिक्षा
JNU Hostel Rules 2026: विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget