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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 26 June 2026: दिलों की दूरियां होंगी कम, वृषभ राशि के प्रेम जीवन में दस्तक देंगी नई खुशियां

Aaj ka Love Rashifal 26 June 2026: दिलों की दूरियां होंगी कम, वृषभ राशि के प्रेम जीवन में दस्तक देंगी नई खुशियां

Love Horoscope 26 June 2026: क्या आज आप अपने दिल की बात कह पाएंगे? क्या पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ते में नई मिठास घुलेगी? जानिए 26 जून का लव राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 26 June 2026: चंद्रमा दोपहर बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई, आकर्षण और जुनून बढ़ेगा. कुछ राशियों को रोमांस में नई खुशियां मिलेंगी, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ सकती है कड़वाहट

आज प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. विवाहित जातकों के बीच किसी पुराने मुद्दे को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको भी उनकी बात सुननी होगी. यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो शाम तक स्थिति सामान्य हो सकती है. रिश्तों में अहंकार की जगह प्रेम और समझदारी को महत्व दें.

वृषभ राशि- प्यार में आएगी नई गहराई

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद खूबसूरत रहने वाला है. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास मजबूत होगा. अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आपके शब्द और व्यवहार साथी के दिल को छू सकते हैं, जिससे रिश्ते में नई मिठास घुल जाएगी.

मिथुन राशि- प्रेम में मिलेगा सुखद सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक दे सकती हैं. पार्टनर की ओर से कोई खास उपहार या सरप्राइज मिलने की संभावना है. यदि आप दूर रहकर रिश्ते को निभा रहे हैं तो मुलाकात के योग बन सकते हैं. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. दिनभर मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट महसूस करेंगे. प्रेम में सकारात्मक बदलाव आपको उत्साहित रखेंगे.

कर्क राशि- भावनात्मक जुड़ाव होगा मजबूत

आज प्रेम जीवन आपके लिए विशेष रहने वाला है. पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा. रिश्ते में विश्वास और समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. आपकी संवेदनशीलता और देखभाल साथी को प्रभावित करेगी. दिनभर प्रेम और अपनापन बना रहेगा, जिससे मन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा.

सिंह राशि- रिश्तों में बरतें सावधानी

आज प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है. किसी गलतफहमी या तीसरे व्यक्ति की बात रिश्ते को प्रभावित कर सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ विवाद से बचना चाहिए. जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखेंगे तो बड़ी समस्या टल सकती है. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आज सबसे जरूरी रहेगा.

कन्या राशि- रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांच दोनों रहेंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. परिवार में भी आपकी बातों को महत्व मिलेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अच्छा समय है. आपका आत्मविश्वास और आकर्षण साथी को प्रभावित करेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और मिठास बनी रहेगी.

तुला राशि- विवाह और प्रेम के बनेंगे योग

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना है. पार्टनर के साथ आपसी समझ और सम्मान बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेमी जोड़े साथ में भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं. रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. आपकी संतुलित सोच और मधुर व्यवहार प्रेम जीवन को और अधिक सुंदर बना देंगे.

वृश्चिक राशि- जुनून और रोमांस रहेगा चरम पर

आज प्रेम जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. पार्टनर के साथ आत्मिक स्तर पर नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बेहद रोमांटिक और यादगार रहने वाला है. विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ खास पल बिताएंगे. आपके रिश्ते में विश्वास और समर्पण दोनों मजबूत होंगे. प्रेम के मामले में आज आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. साथी के साथ बिताया गया समय लंबे समय तक याद रहेगा.

धनु राशि- रिश्तों में आ सकता है बड़ा झटका

आज प्रेम जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी बात को लेकर पार्टनर नाराज हो सकता है और दूरी बढ़ सकती है. यदि रिश्ते में पहले से तनाव चल रहा है तो उसे गंभीरता से लें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न करें. बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें. धैर्य और समझदारी ही आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है. रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना जरूरी होगा.

मकर राशि- रोमांच और प्यार का खूबसूरत मेल

आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी. पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. दूर रहने वाले प्रेमी जोड़ों को अच्छी खबर मिल सकती है. विवाहित जातकों के बीच तालमेल और समझ बेहतर होगी. रिश्तों में स्वतंत्रता और विश्वास का संतुलन बना रहेगा. आपका सकारात्मक रवैया साथी को आकर्षित करेगा. दिनभर रोमांस और खुशियों का माहौल बना रहेगा.

कुंभ राशि- दोस्ती से बढ़ेगा प्यार

आज प्रेम जीवन में बौद्धिक और भावनात्मक जुड़ाव दोनों मजबूत होंगे. पार्टनर के साथ किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में दोस्ती और विश्वास की भावना बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी मित्र के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. आपका अनोखा अंदाज और सकारात्मक सोच साथी को प्रभावित करेगी. रिश्तों में ताजगी और उत्साह बना रहेगा. दिन प्रेम के लिए अनुकूल और सुखद रहने वाला है.

मीन राशि- सपनों जैसा रहेगा प्रेम जीवन

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव महसूस होगा. प्रेमी जोड़े एक-दूसरे के साथ यादगार पल बिताएंगे. विवाहित लोगों के रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कह सकते हैं. प्रेम में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. दिनभर मन खुश रहेगा और रिश्तों में नई चमक दिखाई देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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