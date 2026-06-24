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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLove Rashifal 25 June 2026: मेष राशि वालों की लव लाइफ में होगा बड़ा बदलाव! क्या बढ़ेगा प्यार या खत्म होगी दूरी?

Love Rashifal 25 June 2026: मेष राशि वालों की लव लाइफ में होगा बड़ा बदलाव! क्या बढ़ेगा प्यार या खत्म होगी दूरी?

Love Horoscope 25 June 2026: मेष राशि वालों के रिश्ते में प्यार और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा? पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होकर रोमांस की नई शुरुआत होगी. जानिए आज का लव राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 24 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 25 June 2026: चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में संतुलन, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. कई राशियों के लिए यह दिन रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आएगा, वहीं कुछ राशियों को संवाद और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है. जानिए आपकी लव लाइफ के लिए दिन क्या खास संकेत दे रहा है.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास और प्यार

आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपसी समझ और सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे रिश्ते की नींव और मजबूत बनेगी. यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है. विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्रेमी जोड़ों के लिए रोमांटिक बातचीत और मुलाकात के योग हैं. आपकी एक छोटी सी पहल रिश्ते में नई गर्माहट और खुशियां लेकर आ सकती है.

वृषभ राशि- प्रेम संबंधों में मिलेगा सुकून

आज आपका प्रेम जीवन संतुलित और सुखद रहने वाला है. साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा. यदि आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में थे तो आज स्थिति काफी स्पष्ट हो सकती है. अविवाहित जातकों को किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास आपके रिश्ते में भरोसा और नजदीकियां बढ़ाएगा.

मिथुन राशि- रोमांस और खुशियों से भरा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. पार्टनर आपके प्रयासों और भावनाओं की सराहना करेगा. जो लोग लंबे समय से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, उन्हें अवसर मिल सकता है. रिश्तों में चल रही नाराजगी दूर होगी और संवाद बेहतर बनेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. शाम का समय प्रेमी जोड़ों के लिए खास और यादगार साबित हो सकता है. प्यार का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा.

कर्क राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रह सकती है. किसी पुरानी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है, जिससे रिश्तों में हल्का तनाव महसूस होगा. पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है. रिश्ते में विश्वास बनाए रखना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी.

सिंह राशि- प्यार में बढ़ेगी मधुरता

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाला है. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. प्रेमी जोड़े एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिल सकता है. परिवार का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे रिश्तों में खुशियां बढ़ेंगी. आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास साथी को प्रभावित करेगा और प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी.

कन्या राशि- रिश्तों में धैर्य की जरूरत

आज मानसिक तनाव का प्रभाव प्रेम जीवन पर दिखाई दे सकता है. किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा होने की आशंका है. पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें और प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझ लें. अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. शाम तक परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने से रिश्ते की मजबूती बनी रहेगी और मन को राहत मिलेगी.

तुला राशि- आकर्षण बढ़ाएगा प्रेम का जादू

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपका आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों बढ़े रहेंगे. प्रेम जीवन में नई खुशियों का आगमन हो सकता है. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा और आप खुलकर अपनी बात रख पाएंगे. अविवाहित लोगों के लिए नए प्रेम संबंध की शुरुआत के संकेत हैं. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपका प्रेम जीवन पहले से अधिक सुंदर और संतुलित महसूस होगा.

वृश्चिक राशि- रिश्तों में समझदारी दिखाएं

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. मन में चल रही चिंताएं आपको साथी से दूर महसूस करा सकती हैं. ऐसे में खुलकर बातचीत करना सबसे अच्छा उपाय रहेगा. पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज न करें. किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक समाधान निकालने की कोशिश करें. धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते में स्थिरता आएगी. शाम तक माहौल पहले से बेहतर हो सकता है.

धनु राशि- प्रेम में दूरियां होंगी खत्म

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि किसी बात को लेकर रिश्ते में दूरी आ गई थी तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. पार्टनर के प्रति आपका समर्पण और सम्मान बढ़ेगा. विवाहित लोगों के बीच तालमेल बेहतर रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए रोमांटिक समय बिताने के योग हैं. आपकी विनम्रता और समझदारी रिश्ते को नई मजबूती देगी. प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का दिन है.

मकर राशि- साथी का मिलेगा पूरा सहयोग

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर आपके विचारों और भावनाओं को समझेगा, जिससे मन को सुकून मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा और जीवनसाथी के साथ मधुर समय बीतेगा. भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्ते में विश्वास और सहयोग बढ़ने से दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और प्रेम का रिश्ता गहरा बनेगा.

कुंभ राशि- नई शुरुआत के संकेत

आज प्रेम जीवन में नई उम्मीदें और सकारात्मकता देखने को मिलेगी. अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में खास बन जाए. पार्टनर के साथ संवाद बेहतर रहेगा और गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में सम्मान और विश्वास बढ़ेगा. आपकी ईमानदारी और स्पष्ट सोच साथी को प्रभावित करेगी. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा.

मीन राशि- प्यार में बढ़ेगा समर्पण

आज प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई महसूस होगी. आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. यदि रिश्ते में किसी बात को लेकर दूरी थी तो उसे खत्म करने का अवसर मिलेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांटिक माहौल बना रहेगा. विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहेगा. साथी के प्रति आपका समर्पण और देखभाल रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. प्यार, विश्वास और अपनापन आपके संबंधों में नई चमक लेकर आएगा.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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