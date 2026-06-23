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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 24 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों में लौटेगी मिठास और विश्वास

Aaj ka Love Rashifal 24 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव, रिश्तों में लौटेगी मिठास और विश्वास

Aaj ka Love Rashifal 24 June 2026: कोई खास रिश्ता आपकी जिंदगी में नई खुशियां लेकर आने वाला है? वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम, विश्वास और बढ़ती नजदीकियों के मजबूत संकेत बन रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 24 June 2026: प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. चंद्रमा की स्थिति भावनाओं को गहराई देगी, जिससे रिश्तों में अपनापन और समझ बढ़ सकती है. कुछ लोगों को प्रेम का इजहार करने का मौका मिलेगा, जबकि कुछ को अपने रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों के लिए भी नए संबंधों के संकेत बन रहे हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ आपकी समझ बेहतर होगी और आप दोनों भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. किसी पुराने मनमुटाव को दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

वृषभ राशि- प्रेम में मिलेगी नई खुशी

आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो वह दूर हो सकता है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो उनके दिल को छू जाए. प्रेम जीवन में खुशियां और उत्साह बना रहेगा.

मिथुन राशि- दिल की बातें होंगी साझा

आज अपने मन की बात कहने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. प्रेम जीवन में चल रही उलझनों का समाधान मिल सकता है. विवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

कर्क राशि- साथी का मिलेगा भरपूर साथ

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देगा और आपकी भावनाओं को समझेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने की संभावना है. सिंगल लोगों को नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशियों का अनुभव होगा.

सिंह राशि- रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या खास समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्तों में मिठास और अपनापन बढ़ेगा. जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में नई ताजगी महसूस होगी.

कन्या राशि- रिश्तों में रखें धैर्य

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और अनावश्यक बहस से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताना चाहिए. सिंगल लोगों को किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और संवाद से रिश्तों में सुधार आएगा.

यह भी पढ़े- Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

तुला राशि- प्रेम में बढ़ेंगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा. किसी खास अवसर पर प्रेमी से सरप्राइज मिल सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में खुशियां और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि- भावनाओं को मिलेगा सम्मान

आज पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था तो उसके समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे.

धनु राशि- प्रेम जीवन में आएगी नई ऊर्जा

आज प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा. रिश्तों में चल रही दूरी कम हो सकती है और आपसी समझ बेहतर होगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

मकर राशि- रिश्तों को मिलेगी नई दिशा

आज प्रेम जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें जागेंगी.

कुंभ राशि- संवाद से बनेगी बात

आज प्रेम जीवन में बातचीत का विशेष महत्व रहेगा. पार्टनर से खुलकर बात करने पर गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

मीन राशि- प्रेम जीवन रहेगा शानदार

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियों की भरमार रहेगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय बेहद खास साबित हो सकता है. भविष्य को लेकर सकारात्मक योजनाएं बन सकती हैं. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्तों में प्रेम, विश्वास और अपनापन मजबूत होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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