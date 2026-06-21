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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 22 June 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ने वाला है रोमांस और कोई खास रिश्ता लेगा नया मोड़?

Aaj ka Love Rashifal 22 June 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ने वाला है रोमांस और कोई खास रिश्ता लेगा नया मोड़?

Aaj ka Love Rashifal 22 June 2026: आपके प्रेम जीवन में कोई खास बदलाव आने वाला है? मकर राशि वालों के लिए यह दिन रोमांस, बढ़ती नजदीकियों और रिश्तों में नई मिठास लेकर आ सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन प्रेम और रिश्तों में भावनात्मक संतुलन और समझदारी की मांग करेगा. कुछ राशियों के लिए प्रेम संबंधों में नई खुशियां आने के संकेत हैं, जबकि कुछ को अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए धैर्य और संवाद का सहारा लेना होगा. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. वहीं सिंगल जातकों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है.

मेष राशि- रिश्तों में धैर्य से मिलेगी सफलता

आज प्रेम जीवन में कुछ छोटी-मोटी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी रिश्ते को संभाल लेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से बातचीत का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

वृषभ राशि- प्रेम संबंधों में बढ़ेगी मिठास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन रही है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर तनाव महसूस हो सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और बहस से बचें. जिद या अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों को फिलहाल किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

कर्क राशि- प्रेम में मिलेगा सुखद सहयोग

आज प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ सकती हैं. पार्टनर के साथ आपका तालमेल शानदार रहेगा और आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. यदि कोई पुराना मतभेद था तो उसके दूर होने के संकेत हैं. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं.

सिंह राशि- रिश्तों में समझदारी दिखानी होगी

आज प्रेम जीवन में किसी भी निर्णय को भावनाओं में बहकर न लें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मजबूती आएगी. किसी करीबी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि- प्रेम जीवन में आएगा नया उत्साह

आज आपका आत्मविश्वास प्रेम जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी. छोटी-मोटी नोकझोंक जल्दी समाप्त हो जाएगी. सिंगल लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी.

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तुला राशि- रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन में अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन थोड़ा उदास हो सकता है. पार्टनर से अपनी भावनाएं छिपाने के बजाय खुलकर बात करें. गुस्से और नाराजगी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को रिश्तों में धैर्य बनाए रखना चाहिए. सिंगल लोगों को अभी प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

वृश्चिक राशि- प्रेम में मिल सकते हैं नए अवसर

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ घूमने या समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्तों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में खुशियों और नई उम्मीदों का संचार होगा.

धनु राशि- रिश्तों में दूर होगी गलतफहमी

आज प्रेम जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है. पार्टनर के साथ संवाद बढ़ाने से रिश्ते मजबूत होंगे. यदि कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसे दूर करने का अच्छा समय है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ पहले से बेहतर होगी.

मकर राशि- प्रेम जीवन में बढ़ेगा रोमांस

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. छोटी-मोटी नोकझोंक जल्दी ही प्यार में बदल सकती है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है.

कुंभ राशि- भावनात्मक फैसलों से बचें

आज प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. किसी भी बात को लेकर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और गलतफहमियों को बढ़ने न दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आज जरूरी रहेगा.

मीन राशि- प्रेम संबंधों में आएगी मजबूती

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास, अपनापन और रोमांस बना रहेगा.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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