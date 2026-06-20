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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 21 June 2026: वृश्चिक राशि वाले अपने दिल की अनकही बात कहकर प्रेम जीवन में नई शुरुआत करेंगे?

Aaj ka Love Rashifal 21 June 2026: वृश्चिक राशि वाले अपने दिल की अनकही बात कहकर प्रेम जीवन में नई शुरुआत करेंगे?

Aaj ka Love Rashifal 21 June 2026: क्या कोई खास व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने वाला है? 21 जून को वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम का इजहार. बढ़ती नजदीकियां और रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत बन रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 21 June 2026: रविवार का दिन प्रेम और रिश्तों में नई भावनाएं. रोमांस और आपसी समझ लेकर आ सकता है. चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के लोग अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे. कुछ राशियों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी तो कुछ को धैर्य और संवाद बनाए रखने की आवश्यकता होगी. सिंगल जातकों के लिए भी नए रिश्तों की संभावनाएं बन सकती हैं.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है.

वृषभ राशि- भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है. पार्टनर की किसी बात को गलत समझने से बचें और खुलकर बातचीत करें. रिश्तों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

मिथुन राशि- प्रेम जीवन में आएगी नई ताजगी

आज प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे. जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. लंबे समय से चल रहे रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी. अविवाहित लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

कर्क राशि- साथी का मिलेगा पूरा सहयोग

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में साथ देगा. रिश्तों में विश्वास और सम्मान मजबूत होगा. यदि कोई पुरानी गलतफहमी थी तो उसके दूर होने की संभावना है. सिंगल लोगों के लिए भी दिन शुभ संकेत लेकर आया है.

सिंह राशि- रोमांस से भरपूर रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. प्रेमी के साथ कहीं घूमने या समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ेगी. जो लोग किसी को पसंद करते हैं. उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद बना रहेगा.

कन्या राशि- रिश्तों में धैर्य जरूरी

आज प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव महसूस हो सकते हैं. पार्टनर के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद होने की संभावना है. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी को अधिक समय देने की जरूरत होगी. धैर्य और समझदारी से रिश्ते मजबूत होंगे.

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तुला राशि- प्रेम में मिलेगा भावनात्मक सहारा

आज पार्टनर का सहयोग और समझदारी आपको सुकून देगी. किसी परेशानी को लेकर आप अपने साथी से खुलकर बात कर सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

वृश्चिक राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि आप लंबे समय से किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते थे तो समय अनुकूल है. पार्टनर के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति का साथ अच्छा लग सकता है. प्रेम संबंधों में रोमांस बना रहेगा.

धनु राशि- रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. विवाहित लोगों के बीच सामंजस्य बेहतर रहेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.

मकर राशि- प्रेम जीवन में आएगा बदलाव

आज पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा. रिश्तों में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी.

कुंभ राशि- संवाद से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम संबंधों में बातचीत का विशेष महत्व रहेगा. अपने मन की बात पार्टनर से साझा करने पर गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है.

मीन राशि- प्रेम जीवन रहेगा खुशनुमा

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियों की कमी नहीं रहेगी. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार बन सकता है. भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा होने के संकेत हैं. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्तों में विश्वास और अपनापन मजबूत रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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