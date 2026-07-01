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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 2 July 2026: मकर राशि के लिए खुशियों का दिन, प्रेम संबंधों में मिलेगी नई मजबूती

Aaj ka Love Rashifal 2 July 2026: मकर राशि के लिए खुशियों का दिन, प्रेम संबंधों में मिलेगी नई मजबूती

Love Horoscope 2 July 2026: क्या 2 जुलाई को मकर राशि वालों की लव लाइफ में खुशियों की नई शुरुआत होगी, पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा? जानें आज का पूरा लव राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 2 July 2026: आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गंभीरता, जिम्मेदारी और भविष्य को लेकर सोच बढ़ेगी. ऐन्द्र योग के प्रभाव से कई राशियों के रिश्तों में विश्वास और स्थिरता आएगी, जबकि कुछ लोगों को अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रिश्तों को मजबूत करने का है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल.

मेष राशि
रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ पहले से बेहतर होगी और साथ में भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच विश्वास मजबूत होगा तथा किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. अविवाहित लोगों को मनपसंद साथी से बातचीत का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ यात्रा या किसी खास कार्यक्रम की योजना बनने से रिश्तों में और मधुरता आएगी. आपका स्नेहपूर्ण व्यवहार साथी का दिल जीत लेगा.

वृषभ राशि
विश्वास से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम संबंधों में धैर्य और भरोसा सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. जीवनसाथी के साथ छोटी गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने से निकटता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. दिन के अंत तक संबंधों में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन राशि
संयम से बचेंगे रिश्तों में तनाव

आज पारिवारिक व्यस्तता का असर प्रेम जीवन पर पड़ सकता है. पार्टनर के साथ समय कम मिलने से हल्की नाराजगी संभव है, इसलिए संवाद बनाए रखें. विवाहित लोगों को अनावश्यक बहस से बचना चाहिए. प्रेमी जोड़ों को जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा. शाम तक परिस्थितियां सामान्य होंगी और साथी का सहयोग मन को सुकून देगा.

कर्क राशि
पार्टनर का साथ देगा नई खुशियां

आज जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. यदि पहले किसी बात को लेकर मतभेद थे तो उन्हें दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेमी जोड़े साथ में समय बिताकर भावनात्मक रूप से और करीब आएंगे. आपकी संवेदनशीलता साथी को प्रभावित करेगी. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता बनने की संभावना भी बन सकती है. प्रेम जीवन में संतुलन और अपनापन दिनभर बना रहेगा.

सिंह राशि
प्यार में धैर्य से मिलेगा सुख

आज प्रेम संबंधों में भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेमी जोड़ों को जिद और अहंकार से बचना चाहिए, अन्यथा छोटी बात बड़ी बन सकती है. परिवार का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आपका शांत और सकारात्मक व्यवहार रिश्ते में नई मिठास घोलेगा. शाम का समय साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने के लिए अनुकूल रहेगा.

कन्या राशि
रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज प्रेम जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. आपकी समझदारी और स्नेह साथी को प्रभावित करेगा. अविवाहित लोगों को मनचाहा प्रस्ताव मिलने की संभावना है. दिनभर रिश्तों में सकारात्मकता और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा.

तुला राशि
व्यस्तता के बीच भी निभाएं रिश्ते

आज काम का दबाव प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है. जीवनसाथी को समय न दे पाने से हल्की नाराजगी संभव है. प्रेमी जोड़ों को छोटी बातों को लेकर बहस से बचना चाहिए. धैर्य और मधुर वाणी से रिश्ते में संतुलन बना रहेगा. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी साथी की भावनाओं को समझना जरूरी होगा. शाम तक हालात बेहतर होते नजर आएंगे.

वृश्चिक राशि
प्रेम में मिलेगा पूरा सहयोग

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. जीवनसाथी आपका हर कदम पर साथ देगा और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. यदि कोई नाराजगी चल रही थी तो वह समाप्त हो सकती है. परिवार का सहयोग भी मिलेगा. आपका आत्मविश्वास और स्नेह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

धनु राशि
प्यार में परिवार का मिलेगा साथ

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलने से रिश्तों में सकारात्मक माहौल रहेगा. जीवनसाथी की सेहत या किसी पारिवारिक खुशी से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेमी जोड़े एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी चर्चा आगे बढ़ सकती है. विश्वास और सम्मान आपके रिश्ते को नई मजबूती देंगे.

मकर राशि
रिश्तों में बढ़ेगी भावनात्मक गहराई

आज आपका आकर्षण और आत्मविश्वास साथी को प्रभावित करेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखने से प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेंगे. दिन रोमांटिक और सुखद रहेगा.

कुंभ राशि
पुराने रिश्तों में लौटेगी मिठास

आज पुराने मतभेद दूर होने के संकेत हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा, हालांकि पारिवारिक बहस का असर प्रेम जीवन पर न पड़ने दें. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए. आपकी समझदारी रिश्ते को नई दिशा देगी. अविवाहित लोगों को पुराने परिचित से दोबारा जुड़ने का अवसर मिल सकता है. धैर्य और विश्वास बनाए रखें.

मीन राशि
प्रेम जीवन में आएंगी नई खुशियां

आज प्रेम संबंधों में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ किसी शुभ अवसर या समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है. आपका सहयोगी और प्रेमपूर्ण स्वभाव साथी का दिल जीत लेगा. दिन प्रेम और खुशियों से भरपूर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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