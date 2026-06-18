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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 19 June 2026: मिथुन राशि वाले अपने दिल की अनकही बात कहकर रिश्ते को नई दिशा देंगे?

Aaj ka Love Rashifal 19 June 2026: मिथुन राशि वाले अपने दिल की अनकही बात कहकर रिश्ते को नई दिशा देंगे?

Aaj ka Love Rashifal 19 June 2026: क्या कोई खास रिश्ता आज नई शुरुआत की ओर बढ़ सकता है? 19 जून को मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम का इजहार, बढ़ती नजदीकियां और दिल की बात कहने के शुभ संकेत बन रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 19 June 2026: प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें, भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस लेकर आ सकता है. चंद्रमा का प्रभाव कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. कुछ लोगों को रिश्तों में नई ऊर्जा महसूस होगी, जबकि कुछ को अपने साथी के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी. सिंगल लोगों के लिए भी नए रिश्तों के अवसर बन सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- प्रेम संबंधों में बढ़ेगा विश्वास

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी समझ पहले से बेहतर होगी और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका मिल सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि- रिश्तों में आएगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे खत्म करने का अच्छा समय है. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में अपनापन और खुशियां बढ़ेंगी.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का मिलेगा मौका

आज आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं. प्रेमी आपकी बातों को समझेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है. अविवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल है और नए रिश्ते की शुरुआत संभव है. प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. जल्दबाजी से बचते हुए अपने दिल की बात सोच-समझकर कहें.

कर्क राशि- साथी का सहयोग बढ़ाएगा खुशी

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा और हर परिस्थिति में साथ देगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. किसी पुराने विवाद के समाप्त होने की संभावना है. अविवाहित लोगों को भी अच्छे संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में संतुलन और भावनात्मक सुरक्षा का अनुभव होगा.

सिंह राशि- रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्रेमी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में नई ताजगी और उत्साह महसूस होगा. जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में खुशी और रोमांस दोनों बने रहेंगे.

कन्या राशि- रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

आज प्रेम जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

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तुला राशि- धैर्य और संवाद की होगी जरूरत

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी हो सकती है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. समझदारी से काम लेने पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. रिश्तों में संवाद बनाए रखने से प्रेम और विश्वास दोनों मजबूत होंगे.

वृश्चिक राशि- प्रेम में मिल सकता है खास सरप्राइज

आज प्रेमी या जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद खबर मिल सकती है. रिश्तों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. जो लोग लंबे समय से किसी इच्छा के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खुशी मिल सकती है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. प्रेम जीवन में खुशियों और नजदीकियों का माहौल रहेगा.

धनु राशि- भावनात्मक जुड़ाव होगा मजबूत

आज पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास और समझ पहले से बेहतर होगी. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा. अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा महसूस होगी.

मकर राशि- रिश्तों में आएगा सकारात्मक बदलाव

आज प्रेम जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम जीवन संतोषजनक रहेगा.

कुंभ राशि- बातचीत से दूर होंगी परेशानियां

आज प्रेम संबंधों में संवाद का विशेष महत्व रहेगा. पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करने पर गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. दूर रहने वाले प्रेमी एक-दूसरे के करीब महसूस करेंगे. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत का मौका मिल सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

मीन राशि- प्रेम जीवन रहेगा खुशनुमा

आज प्रेमी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. रिश्तों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में खुशियां और उत्साह बना रहेगा. साथी के साथ बिताए पल यादगार साबित होंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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