हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 17 June 2026: मिथुन राशि वाले अपने दिल की वह बात कह पाएंगे, जो लंबे समय से छिपी हुई है?

Aaj ka Love Rashifal 17 June 2026: मिथुन राशि वाले अपने दिल की वह बात कह पाएंगे, जो लंबे समय से छिपी हुई है?

Aaj ka Love Rashifal 17 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम का इजहार, रिश्तों में बढ़ती नजदीकियां और किसी खास व्यक्ति से दिल की बात साझा करने के संकेत बन रहे हैं.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 17 June 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. आज कुछ लोगों के रिश्तों में नई ताजगी और रोमांस देखने को मिलेगा, जबकि कुछ को अपने साथी की भावनाओं को समझने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों के लिए नए प्रेम संबंधों के योग बन सकते हैं. आइए जानते हैं सभी राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत पहले से बेहतर रहेगी और रिश्ते में चल रही दूरियां कम हो सकती हैं. प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा होने की संभावना है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ राशि- प्रेम जीवन में रहेगा उत्साह

आज प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए समय अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, जिससे बातचीत आगे बढ़ सकती है.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज प्रेम जीवन में मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. किसी पुराने मतभेद को खत्म करने का प्रयास सफल हो सकता है. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से बातचीत का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी करने से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें.

कर्क राशि- साथी का मिलेगा पूरा साथ

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. पार्टनर हर परिस्थिति में आपका सहयोग करने का प्रयास करेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो उसे दूर करने का मौका मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी दिन शुभ संकेत लेकर आया है और नई शुरुआत संभव है.

सिंह राशि- रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्रेमी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस होगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. अपने साथी को समय देना रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करेगा.

कन्या राशि- रिश्तों में आएगी मजबूती

आज प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से लाभ मिलेगा. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे मन उत्साहित रहेगा.

यह भी पढ़े- Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

तुला राशि- धैर्य से लें काम

आज प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. समझदारी और धैर्य से काम लेने पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. अविवाहित लोगों को प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि- प्रेम में मिल सकता है खास सरप्राइज

आज प्रेमी या जीवनसाथी की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. रिश्तों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. जो लोग लंबे समय से किसी खास इच्छा का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खुशी मिल सकती है. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

धनु राशि- भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा

आज आप अपने साथी के साथ दिल की बातें साझा कर सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और समझ पहले से बेहतर होगी. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी दिन शुभ रहेगा और नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.

मकर राशि- रिश्तों में आएगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं. पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

कुंभ राशि- गलतफहमियों से रहें दूर

आज प्रेम संबंधों में संवाद की कमी समस्या पैदा कर सकती है. किसी भी बात को लेकर अनुमान लगाने के बजाय सीधे बातचीत करें. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों को नए रिश्ते में कदम रखने से पहले सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए. धैर्य और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी.

मीन राशि- प्रेम जीवन रहेगा शानदार

आज प्रेमी के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. रिश्तों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में खुशियां और उत्साह बना रहेगा. 

यह भी पढ़े- Gemstone: हर रत्न नहीं देता शुभ फल, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन है सबसे खास?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Jun 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 17 June 2026: मिथुन राशि वाले अपने दिल की वह बात कह पाएंगे, जो लंबे समय से छिपी हुई है?
मिथुन राशि वाले अपने दिल की वह बात कह पाएंगे, जो लंबे समय से छिपी हुई है?
राशिफल
Tarot Rashifal 17 June 2026: कर्क को गुड न्यूज, कन्या को रिश्तेदारी की मदद दिलाएगी आर्थिक लाभ, जानें 12 राशियों का टैरो राशिफल
कर्क को गुड न्यूज, कन्या को रिश्तेदारी की मदद दिलाएगी आर्थिक लाभ, जानें 12 राशियों का टैरो राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Ank Rashifal 17 June 2026: आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!
आज शनि और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा बदलेगी इन मूलांक वालों की किस्मत!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 17 June 2026: कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
कल का राशिफल (17 जून 2026): कर्क को पुराने मित्र से बिजनेस में होगा बंपर फायदा, वृषभ-मीन वाले पारिवारिक मामले में रहें सतर्क
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
दिल्ली NCR
राम मंदिर चढ़ावा मामले में टिन्नू यादव की पत्नी बोलीं, 'अगर 50 करोड़ की संपत्ति होगी तो वो...'
राम मंदिर चढ़ावा मामले में टिन्नू यादव की पत्नी बोलीं, 'अगर 50 करोड़ की संपत्ति होगी तो वो...'
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget