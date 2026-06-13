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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 14 June 2026: मकर राशि वालों, क्या किस्मत फिर मिलाने वाली है आपको किसी पुराने खास शख्स से?

Aaj ka Love Rashifal 14 June 2026: मकर राशि वालों, क्या किस्मत फिर मिलाने वाली है आपको किसी पुराने खास शख्स से?

Aaj ka Love Rashifal 14 June 2026: आपकी जिंदगी में कोई पुराना प्यार फिर से लौट सकता है? मकर राशि वालों के लिए यह दिन भावनात्मक मुलाकात, रिश्तों में नई उम्मीद और प्रेम के दूसरे मौके का संकेत दे रहा है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 11:07 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 14 June 2026: प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रहने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से रिश्तों में स्थिरता, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. कुछ लोगों को पुराने प्रेम की यादें परेशान कर सकती हैं, जबकि कुछ के जीवन में रोमांस के नए अवसर दस्तक दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में मधुरता बढ़ाने का दिन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ आपकी बातचीत पहले से अधिक खुली और सहज रहेगी. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. अविवाहित जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ सकती है. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि- दिल की बात कहने का मिल सकता है मौका

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपका आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हुए रहेंगे. प्रेमी आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकता है. जो लोग अपने मन की बात किसी खास व्यक्ति से कहना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह महसूस हो सकता है.

मिथुन राशि- पुराने रिश्तों की यादें कर सकती हैं परेशान

आज आपका मन कुछ भावुक रह सकता है. पुराने प्रेम संबंधों की यादें बार-बार मन में आ सकती हैं. हालांकि वर्तमान रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अतीत से बाहर निकलना जरूरी होगा. पार्टनर के साथ किसी भी गलतफहमी को बातचीत के जरिए दूर करने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे.

कर्क राशि- प्रेमी की बातें बना देंगी दिन खास

आज प्रेम संबंधों में खुशी और उत्साह बना रहेगा. प्रेमी या जीवनसाथी की कोई बात आपका दिल जीत सकती है. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जो लोग लंबे समय से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. परिवार का सहयोग भी आपके प्रेम संबंधों को मजबूती देगा.

सिंह राशि- रोमांस से भरपूर रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. प्रेमी के साथ कहीं घूमने, शॉपिंग करने या समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्ते में नई ताजगी और उत्साह महसूस होगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने दिल की बात व्यक्त करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिलेगा.

कन्या राशि- रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और सम्मान

आज प्रेम जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था तो उसे समाप्त करने का अवसर मिल सकता है. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. दिनभर मन सकारात्मक रहेगा.

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तुला राशि- भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है. पार्टनर की बातों को बिना समझे प्रतिक्रिया देने से बचें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने से स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. अविवाहित लोगों को फिलहाल अपने करियर और भविष्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बाद में परेशानी बढ़ा सकता है.

वृश्चिक राशि- साथी के साथ बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में खुशियों और रोमांस की कमी नहीं रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से मजबूत होगा. रिश्तों में विश्वास और समर्पण बढ़ेगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों को लेकर आप अधिक गंभीर नजर आएंगे. साथी के साथ बिताया गया समय आपके लिए यादगार साबित हो सकता है.

धनु राशि- प्रेम संबंधों में मिलेगी खुशखबरी

आज प्रेम जीवन में कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी से कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न हो जाएगा. प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक मजबूती बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए भी दिन शुभ संकेत लेकर आया है. किसी नए रिश्ते की शुरुआत की संभावना बन सकती है.

मकर राशि- पुराना प्यार फिर से आ सकता है करीब

आज अतीत से जुड़ा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में फिर से दस्तक दे सकता है. पुराने प्रेम संबंधों को लेकर मन भावुक हो सकता है. हालांकि किसी भी फैसले को भावनाओं में बहकर न लें. वर्तमान रिश्ते में भी प्रेम और रोमांस बना रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.

कुंभ राशि- रिश्तों में तनाव से बचना होगा

आज प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. आपकी कोई बात पार्टनर को नाराज कर सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. रिश्तों में संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ा सकती है. अविवाहित लोगों को किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और शांत स्वभाव से आप संबंधों को बेहतर बनाए रखने में सफल रहेंगे.

मीन राशि- प्रेमी के साथ बिताएंगे यादगार पल

आज प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांस दोनों बने रहेंगे. प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और साथी के साथ बिताया गया समय आपको विशेष खुशी देगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 11:07 PM (IST)
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