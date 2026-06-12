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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 13 June 2026: पुराना प्यार देगा दस्तक! क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए लौट रहा है कोई खास शख्स?

Aaj ka Love Rashifal 13 June 2026: पुराना प्यार देगा दस्तक! क्या वृश्चिक राशि वालों के लिए लौट रहा है कोई खास शख्स?

Aaj ka Love Rashifal 13 June 2026: क्या 13 जून को वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में पुराने प्रेम की वापसी हो सकती है? जानिए क्यों यह दिन रोमांस, भावनात्मक मुलाकातों और नए अवसरों का संकेत दे रहा है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 10:14 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 13 June 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से 13 जून 2026 का दिन कई राशियों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और नई संभावनाएं लेकर आया है. चंद्रमा का प्रभाव प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ाएगा, जिससे कुछ लोग अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे तो कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. आइए जानते हैं सभी राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में बढ़ेगी स्थिरता और अपनापन

मेष राशि वालों का प्रेम जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं और दोनों के बीच बेहतर समझ विकसित होगी. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो उसे बातचीत के जरिए दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में उनके लिए खास बन सकता है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

वृषभ राशि- आकर्षण बढ़ेगा, दिल की बात कहने का मौका मिलेगा

चंद्रमा आपकी राशि में होने से आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा. प्रेमी आपके व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित होगा. जो लोग लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं, उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे बातचीत धीरे-धीरे गहरी होने लगेगी.

मिथुन राशि- गलतफहमियों को बढ़ने न दें

आज प्रेम जीवन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. काम का तनाव या मानसिक दबाव आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा. किसी भी बात को मन में रखने के बजाय साझा करें. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की यादें परेशान कर सकती हैं, लेकिन अतीत से बाहर निकलकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

कर्क राशि- जीवनसाथी का सहयोग देगा सुकून

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक माहौल बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देने की कोशिश करेगा. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी मित्र या परिचित के माध्यम से नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

सिंह राशि- प्रेमी के साथ बन सकती है खास योजना

आज प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह की भरपूर संभावना है. प्रेमी के साथ घूमने, शॉपिंग करने या किसी खास जगह जाने की योजना बन सकती है. रिश्ते में नई ताजगी और अपनापन महसूस होगा. जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. विवाहित लोगों के लिए भी दिन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा.

कन्या राशि- प्यार का इजहार सुनकर खिल उठेगा दिल

आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ माना जा सकता है. जीवनसाथी या प्रेमी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम या मित्र मंडली में किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. किसी अच्छी खबर से भी मन खुश हो सकता है.

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तुला राशि- शब्दों की चोट रिश्ते को प्रभावित कर सकती है

आज प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. पार्टनर की किसी बात से आपका मन आहत हो सकता है या आप स्वयं किसी ऐसी बात का जवाब दे सकते हैं जिससे रिश्ते में तनाव पैदा हो जाए. इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें. प्रेम संबंधों में संवाद की कमी गलतफहमी बढ़ा सकती है. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए. शांत रहकर परिस्थितियों को संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा.

वृश्चिक राशि- पुराना प्यार फिर से दस्तक दे सकता है

आज प्रेम जीवन में कोई पुरानी याद या पुराना प्रेमी अचानक आपकी जिंदगी में फिर से आ सकता है. किसी पुराने रिश्ते को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच रोमांटिक पल बढ़ेंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सिंगल लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है. हालांकि किसी भी रिश्ते को दूसरा मौका देने से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

धनु राशि- भावनाएं रहेंगी हावी, दिल की बातें होंगी साझा

आज आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफी भावुक रह सकते हैं. मन की बातें किसी करीबी दोस्त या प्रेमी से साझा करने का मन करेगा. पार्टनर के साथ भावनात्मक बातचीत रिश्ते को नई मजबूती दे सकती है. हालांकि किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा भावुक होने से बचें. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मकर राशि- रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन सामान्य रहेगा लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है. दंपतियों के बीच विचारों का मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को बढ़ाने से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. अविवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना उचित नहीं होगा. प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी रहेगा.

कुंभ राशि- प्रेम जीवन में रह सकती है थोड़ी निराशा

आज प्रेम संबंधों में अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम नहीं मिलने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. प्रेमी या पार्टनर का व्यवहार आपकी उम्मीदों से अलग हो सकता है. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें और स्थिति को समझने का प्रयास करें. सिंगल लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत से पहले सामने वाले को अच्छी तरह जानने की जरूरत होगी. धैर्य और सकारात्मक सोच रिश्तों को संभालने में मदद करेगी.

मीन राशि- प्रेमी के साथ बिताएंगे यादगार पल

आज प्रेम जीवन खुशियों और रोमांस से भरा रह सकता है. प्रेमी के साथ घूमने, शॉपिंग करने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उन्हें साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. दिनभर प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहने की संभावना है.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 10:14 PM (IST)
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