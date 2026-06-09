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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 10 June 2026: क्या 10 जून को धनु राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़? पार्टनर संग बन सकती है यादगार योजना

Aaj ka Love Rashifal 10 June 2026: क्या 10 जून को धनु राशि वालों की लव लाइफ में आएगा नया मोड़? पार्टनर संग बन सकती है यादगार योजना

Aaj ka Love Rashifal 10 June 2026: क्या 10 जून 2026 को धनु राशि वालों के रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां? क्या पार्टनर के साथ बनेगा खास प्लान और सिंगल जातकों को मिलेगा प्रेम प्रस्ताव? जानें लव राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 09 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 10 June 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए भावनात्मक रूप से खास रहने वाला है. चंद्रमा की स्थिति और शुभ योगों के प्रभाव से कुछ लोगों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी. सिंगल लोगों के लिए भी नए अवसर बन सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि – दिल की बात कहने का मिलेगा मौका

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है. आपकी ईमानदारी और स्पष्ट सोच पार्टनर का विश्वास जीतने में मदद करेगी.

वृषभ राशि – रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा

आज पार्टनर का सहयोग और समझदारी आपको खुशी देगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं. प्रेम जीवन में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

मिथुन राशि – भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है. पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें. शादीशुदा लोगों को बहस से बचना चाहिए. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए. पुराने मुद्दों को दोहराने से बचें, तभी रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.

कर्क राशि – रोमांस से भरा रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और खुशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ मुलाकात या खास बातचीत हो सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रियजन के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को नई गहराई देगा.

सिंह राशि – रिश्तों में धैर्य जरूरी

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा. धैर्य से रिश्ते बेहतर होंगे. प्रेम में जल्दबाजी के बजाय समझदारी से लिया गया फैसला लाभदायक रहेगा.

कन्या राशि – प्रेम जीवन में आएगी नई ऊर्जा

आज पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों के रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. दिल की बात कहने के लिए दिन अनुकूल है, सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

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तुला राशि – रिश्तों में पारदर्शिता रखें

आज प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना होगा. खुलकर बातचीत करने से रिश्तों की कई उलझनें सुलझ सकती हैं.

वृश्चिक राशि – प्यार में मिलेगा नया अवसर

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत रिश्ते का रूप ले सकती है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है.

धनु राशि – पार्टनर संग बनेगी यादगार योजना

आज प्रेम संबंधों में खुशियां बढ़ेंगी. पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की योजना बनाने का अवसर मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है. किसी खास व्यक्ति के साथ बढ़ती नजदीकियां आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं.

मकर राशि – रिश्तों में आएगी मजबूती

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते का संकेत मिल सकता है. आपसी सहयोग और सम्मान रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

कुंभ राशि – गलतफहमियों से बचें

आज प्रेम संबंधों में धैर्य रखना जरूरी होगा. किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. बातचीत से समस्याओं का समाधान निकल जाएगा. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. भावनाओं को मन में रखने के बजाय साझा करना बेहतर रहेगा.

मीन राशि – मिलेगा प्रेम का सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर की ओर से कोई खास सरप्राइज मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सिंगल लोगों के लिए प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं. दिल से किए गए प्रयास और प्यार भरे शब्द रिश्तों में नई ऊर्जा भरेंगे.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:00 PM (IST)
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