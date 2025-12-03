Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Monthly Love Horoscope December 2025: प्यार के सितारे इस सप्ताह कुछ खास करवट लेते दिखेंगे दिसंबर के महीने में ग्रहों का संयोजन रिश्तों में नई ऊर्जा, पुराने मतभेदों को सुलझाने के अवसर और सिंगल लोगों के लिए रोमांटिक शुरुआत का संकेत दे रहा है यह माह प्रेम जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है- जहां कुछ लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे, वहीं कुछ को धैर्य और समझदारी दिखाने की जरूरत पड़ेगी.आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से दिसंबर के महीने में मेष से लेकर मीन राशि के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ का हाल.

मेष राशि



मेष राशि वाले को दिसंबर के महीने में प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रह सकते है.पार्टनर के साथ असमंजस की स्थति बनेगी.संवाद करते समय वाणी पर नियंत्रण रखे,एक दुसरे की गलतियां को लेकर खिंचाई नहीं करे.माह के दुसरे सप्ताह से रिश्ते में नजदीकिया बढेगी ,एक दुसरे के भावना को समझेंगे.

पार्टनर के साथ सुकून भरा पल व्यतीत होगा.धीरे धीरे रिश्ते में मिठास बढेगी.सिंगल है रिश्ते को लेकर जल्दबाजी नहीं करे.वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा दोनों के बिच आपसी समझदारी बढेगी.पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ने के बाद भी एक दुसरे को समय देंगे, संवाद करते समय वाणी पर नियंत्रण रखे.



वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले को प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे. सितारे अच्छे स्थति में है प्रेम संबध में पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा, एक दुसरे को रिश्ते में समय व्यतित करे, रिश्ता में विश्वास की वृद्धि होगी.मन प्रसन्न रहेगा, प्रेम का लगाव दिल से होता है दोनों के बिच समाजस्य अगर बढ़ेगा एक नया रूप लेगा.

माह के मध्य से थोड़ी रिश्ते में कड़वाहट बनेगी लेकिन स्थति को संभालने में कामयाब रहेगे.लिविंग रिलेशन में रह रहे है रिश्ते में प्रसन्न रहेगे.पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.सिंगल है सामाजिक कार्य में किसी के साथ नजदीकिया बढेगी.वैवाहिक जीवन में माह के मध्य तक नोक झोंक बनेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले को लव लाइफ मिला जुला रहेगा सितारे अच्छे स्थति में है उनके सहयोग से रिश्ता धीरे -धीरे मजबूत बनेगा.पार्टनर के साथ बात चित करते समय अहम का भावना नहीं रखे ,खुलकर बात करे रिश्ते में गहराई बढेगी. पार्टनर का विश्वास में कमी बनेगा.प्रेम बहुत ही नाजुक है इसको देखा नहीं जाता है छुआ नहीं जाता है समझा जाता है.

इसलिए पार्टनर के भावना को अच्छी तरह समझे और उसे पूरा करे, सिंगल है किसी के साथ रिश्ता जुड़ गया है उन्हें परपोज करे परिणाम सकारत्मक रहेगा, रिश्ते को अच्छी तरह समझे विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.वैवाहिक जीवन अनुकूल नहीं रहेगा.सोच समझ कर निर्णय ले .

कर्क राशि

कर्क राशि वाले को दिसंबर के महीने के शुरुआत में लव लाइफ को लेकर चिंतित रह सकते है छोटी -छोटी बात पर विवाद बनेगा प्रेम एक स्वस्थ्य रिश्ता का नीव है इसे मजबूत होना बहुत जरुरी है इसका अनुकूल प्रभाव से दिल और मस्तिक दोनों पर पड़ता है इसलिए अपने प्रयास से रिश्ते को मजबूती प्रदान करे.

पार्टनर के साथ रोमांस करे,उनके साथ पार्क या खाली स्थान में बैठकर बात करे रिश्ता में ताजगी आएगी प्रेम सम्बन्ध में उर्जा और उत्साह दोनों बनेगा.सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिलेगा वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे. किसी पार्टी या उत्सव में जाने का प्लान बनेगा,यात्रा बन सकती है .

सिंह राशि

प्रेम सम्बन्ध के लिए दिसंबर का महिला साधरण तौर पर रहेगा. रिश्ता को अच्छे तरह से चलाना आपके ऊपर निर्भर करेगे सितारे का भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा लेकिन किसी तरह का नुकसान भी नहीं करेगे.आपका लव लाइव एक खाश रहेगा लेकिन आपका आकर्षण को और बेहतर बनाना पड़ेगा लव लाइफ को ठीक करने के लिए खुद को अपडेट रहे.

पार्टनर के भावना को समझे उनके साथ मिलकर बाते करे सिंगल है कॉलेज के सहपाठी के साथ बात बन सकती है. विवाह के इंतजार में है शादी का योग बन रहा है.वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा.अपनी दैनिक व्योहार में पत्नी के प्रति नरमी बरते सूक्षम रहे.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए दिसंबर का महिना लव लाइफ में सावधानी बरते पार्टनर के आत्मविश्वास तथा आत्म सम्मान में थोडा कमी महसूस करेगे,लेकिन सकारात्मक सोच रिश्ते में बन रही विरोधाभास को कम करेगा,एक महतवपूर्ण रिश्ता को जोड़ेगा.पार्टनर के अहमियत को समझने की प्रयास करे सूक्ष्म रिश्ता को गहराई से समझने का प्रयास करे.

रिश्ते में नजदीकिया बढेगी.16 दिसंबर के बाद लव लाइफ में अचानक से बदलाव दिखाई देगा पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा.वैवाहिक जीवन में प्रेम सम्बन्ध को लेकर चिंतित रहेगे.पहला सप्ताह में परेशानी बनेगी फिर से रिश्ता ट्रैक पर चलेगा खुशियां जुड़ जाएगी.



तुला राशि

तुला राशि वाले दिसंबर के महीने में लव लाइफ को लेकर थोड़े परेशान रहेगे.माह के सुरुआत में पार्टनर के साथ बात -विवाद बढेगा इससे रिश्ते पर गहरा प्रभाव पड़ेगा दोनों के बिच आपसी समझदारी से रिश्ता में नया दिशा दे सकते है पार्टनर के विश्वास तथा भवनात्मक जुड़ाव से आत्मबल में वृद्धि होगी प्रेम सम्बन्ध को मजबूत बनने से आपके स्वास्थ्य में हो रही परेशानी भी दूर होगी,साथ व्यक्तिगत स्वभाव में वृद्धि होगा.

सिंगल है किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में किसी से नजदीकिया बढेगी,इस रिश्ते को थोडा समझे फिर आगे निर्णय ले.वैवाहिक जीवन में दोनों के बिच नोक झोंक बनेगा लेकिन प्यार में भी वृद्धि होगी.पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान बनेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाले के दिसंबर का महिना चुनौतीपूर्ण रहेगा.प्रेम प्रसंग के मामले में किसी दुसरे को गिला शिकवा शिकायत नहीं करे.साथ ही किसी दुसरे के बात पर भरोसा नहीं करे. सितारे अच्छे स्थति में नहीं है अपने आपको नियंत्रित रखे एक मजबूत उद्देश्य और अपनापन की भावना बनाए रखे.

साथी को भावनात्मक तरीके से जोड़े रिश्ता में मजबूती बनेगी पार्टनर के साथ अच्छी क्वालिटी का समय व्यतित करे रिश्ता फिर से नए अंकुरित की तरह उभरेगा.सही निर्णय सही साबित होगा रिश्ता को बचाने का प्रयास करे वैवाहिक जीवन में सुरुआत में थोड़े परेशानी आएगी, मन चिंतित रह सकता है साथ ही पत्नी का स्वस्थ्य ठीक नहीं रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि वाले को दिसंबर का महीने में लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहेगे. पार्टनर के साथ नैतिक पूर्ण व्योहार रिश्ते में मजबूती प्रदान करेगा.लव लाइफ के लेकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहेगे सितारे सहयोग कर रहे है. पार्टनर आपके सपने को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीका अपनाएंगे उसमे आपको सफलता प्राप्त होगा.

रिश्ते में विश्वास तथा भावनात्मक सुरक्षा से ताजगी आएगी.आपके इस तरह के प्रयास से परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा लिविंग लिविंग रिलेशन में है रिश्ता मजबूत बनेगा अपने रिश्ते को नया स्वरूप देने का प्रयास पूर्ण होगा.वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा.पार्टनर को लव लाइफ में सपोर्ट करे.

मकर राशि

मकर राशि वाले को दिसंबर के महीने में प्रेम सम्बन्ध को लेकर उत्साहित रहेगे.पार्टनर के अच्छी सहयोग मिलने के कारण नए नए योजना बनेगी,इसी तरह आप अपने रिश्ते को मेंटेन रखे. प्रेमपूर्वक रहने से अपनी साथी की सभी जरूरतों तथा उनके भावनाओ को नजदीकी से समझ सकते है .

लव लाइफ अच्छे स्थति में होने से आपके कार्य के तौर तरीके मे बदलाव होगा,लिविंग रिलेशन में है अपनी सभी महत्वकांक्षी जरुरत के पूरा करेगे.रिश्ता में उर्जा तथा उत्साह बनेगा. सिंगल है इस माह प्रेम सम्बन्ध को लेकर जल्दबाजी नहीं करे धैर्य रखे आगे लव लाइफ के लिए अनुकूल रहेगा. वैवाहिक जीवन में एक दुसरे संवाद करते समय वाणी को नियंत्रण में रखे.

कुम्भ राशि

कुम्भ राशि वाले को प्रेम सम्बन्ध को लेकर माह के सुरुआत प्रेम भरा रहेगा.पार्टनर के साथ अपनी भावनात्मक लगाव को शेयर करे, उनके साथ समय दे लव लाइफ में सुकून पल व्यतीत होगा दुसरे सप्ताह से लव लाइफ में रिश्ते को संभाले प्रेम सम्बन्ध एक मिल का पत्थर साबित होगा रिश्ते को सरल बनाने के लिए पार्टनर को सर्प्राइज गिफ्ट दे रिश्ते में थोड़ी नजदीकिया बढेगी.

लिविंग रिलेशन में है दोनों में रिश्ते को लेकर असमंजस की स्थति बनेगी.प्रयास करे जितनी जरुरत हो उतनी बात करे अपने अन्दर अहम की भावना को बाहर निकाले ,वैवाहिक जीवन में तनाव बनेगा.रिश्ते को लेकर चिंतित रह सकते है दुसरे सप्ताह से रिश्ता में सुधार होगा.

मीन राशि

मीन राशि वाले को दिसंबर का महिना लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहेगे पुरानी विवाद दूर होगा.एक दुसरे को सपोर्ट करेगे. पार्टनर के साथ तथा उनके जीवनशैली में काफी बदलाव दिखाई देगा.लव लाइफ में एक दुसरे के प्रति समर्पित रहेगे इससे आपका जीवन और आसान बनेगा ,प्रेम सम्बन्ध से उत्पन सकारत्मक भावनाओ के कारण दैनिक जीवन में बदलाव होगा.

लिविंग रिलेशन में है रिश्ते के अलावा अपने स्वस्थ्य पर ध्यान दे सच्चा प्रेम स्वस्थ्य को अनुकूल रखता है. सिंगल है पुराने सहपाठी की साथ नयन चार होगा।वैवाहिक जीवन में परेशानी बढेगा ,अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से समझे.विवाद से दूर रहे,अंतिम सप्ताह में ठीक होगा।

