Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार, 29 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए रविवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज के दिन मेष राशि के जातकों को प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. रिश्ते में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. सिंगल लोगों के लिए रोमांटिक भरा दिन रहने वाला है.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

सोमवार को वृषभ राशि के जातकों को प्यार में नयापन और ताजगी महसूस होगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान किसी भी तरह की बातें छिपाने से बचें.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर को जरूरत पड़ने पर इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए. किसी भी काम में जल्दबाजी मचाने से बचें. सिंगल लोगों किसी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज के दिन कर्क राशि के जातकों को पार्टनर की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर की ओर से प्यार की बरसात देखने को मिल सकती है. सिंगल लोगों को भी किसी का साथ मिलता दिखाई दे रहा है.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में जल्दबाजी नहीं दिखानी है. प्यार में पार्टनर के पहल करने के बाद ही रोमांस की शुरुआत करें. इस दौरान पार्टनर से कुछ भी छिपाने से बचें.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में सावधानी बरतनें की जरूरत है. किसी के भी सामने प्यार का शो ऑफ करने से बचें. शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहेगा.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों को रविवार के दिन प्यार में संतुलन बनाने की जरूरत है. पार्टनर पर बात-बात पर गुस्सा करने से बचें. ऐसा करना आपके रिश्तों पर नेगिटिव असर दिखा सकता है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ प्यार भरा समय बिताने का मौका मिल सकता है. इस दौरान प्यार के बेहतरीन लम्हें बीता सकते हैं. प्यार में संयम से काम लें.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

आज के दिन धनु राशि के जातक प्रेम जीवन में अलग तरह का उत्साह महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने से प्रेम जीवन में मजबूती आएगी. रिश्तों में शक को न आने दें.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति किसी भी तरह का शक मन में न लाएं. कोई बात मन को बैचेन कर रही है, तो पार्टनर के साथ खुले मन से बात करें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज के दिन कुंभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी तरह का मानसिक तनाव लेने से बचें.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ डेट प्लान कर सकते है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.