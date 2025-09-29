हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Today Love Horoscope in Hindi 29 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किसकी राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा?

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 29 Sep 2025 12:38 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार, 29 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए रविवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज के दिन मेष राशि के जातकों को प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. रिश्ते में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. सिंगल लोगों के लिए रोमांटिक भरा दिन रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
सोमवार को वृषभ राशि के जातकों को प्यार में नयापन और ताजगी महसूस होगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान किसी भी तरह की बातें छिपाने से बचें. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर को जरूरत पड़ने पर इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए. किसी भी काम में जल्दबाजी मचाने से बचें. सिंगल लोगों किसी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज के दिन कर्क राशि के जातकों को पार्टनर की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर की ओर से प्यार की बरसात देखने को मिल सकती है. सिंगल लोगों को भी किसी का साथ मिलता दिखाई दे रहा है. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में जल्दबाजी नहीं दिखानी है. प्यार में पार्टनर के पहल करने के बाद ही रोमांस की शुरुआत करें. इस दौरान पार्टनर से कुछ भी छिपाने से बचें.

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में सावधानी बरतनें की जरूरत है. किसी के भी सामने प्यार का शो ऑफ करने से बचें. शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहेगा. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों को रविवार के दिन प्यार में संतुलन बनाने की जरूरत है. पार्टनर पर बात-बात पर गुस्सा करने से बचें. ऐसा करना आपके रिश्तों पर नेगिटिव असर दिखा सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ प्यार भरा समय बिताने का मौका मिल सकता है. इस दौरान प्यार के बेहतरीन लम्हें बीता सकते हैं. प्यार में संयम से काम लें. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
आज के दिन धनु राशि के जातक प्रेम जीवन में अलग तरह का उत्साह महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने से प्रेम जीवन में मजबूती आएगी. रिश्तों में शक को न आने दें.

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति किसी भी तरह का शक मन में न लाएं. कोई बात मन को बैचेन कर रही है, तो पार्टनर के साथ खुले मन से बात करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
आज के दिन कुंभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी तरह का मानसिक तनाव लेने से बचें. 

Aaj Ka Love Rashifal 29 September 2025: सोमवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ डेट प्लान कर सकते है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 29 Sep 2025 12:38 AM (IST)
Tags :
Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
विश्व
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को मारी गेंद, फिर करने लगे विकेट की अपील; जानें इस अजीब नियम के बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
इंडिया
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
करूर रैली भगदड़: '500 नहीं, सड़क पर थे 100 पुलिसकर्मी...', अन्नामलाई ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना
बिजनेस
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget