Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार, 20 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए शनिवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज के दिन रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियों की वजह से पार्टनर का ट्रस्ट न खोएं. रिश्ते में ईगो को साइड करके पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत जारी रखें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक करते हुए बीत सकता है.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों को अपने रिश्तों के प्रति प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है. समझदारी से पेश आएंगे तो पार्टनर का आपके प्रति लगाव और अधिक गहराता जाएगा. जो लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, अपने रिश्ते की घोषणा करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं है.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर आपकी बातों से इंप्रेस हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मौजूद लोगों को कॉल या वीडियो चैट के जरिए प्यार की कमी को पूरा करेंगे. ऐसे लोग जो किसी को अपना क्रश मानते हैं, उन्हें प्रपोज करने के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज के दिन आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं. आपका पार्टनर आपकी काफी केयर करेगा. शादीशुदा लोग जिनकी किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति चल रही है, उन्हें एक दूसरे को समय देना चाहिए.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर से काफी फ्लर्टिंग कर सकते हैं, जो आपके रोमांस को और आकर्षक बना सकता है. वही सिंगल लोगों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है. आज का दिन आपके प्यार को नई ऊर्जा से भर देगा.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

आज के दिन अपने रिश्तों को लेकर काफी सीरियस हो सकते हैं. पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों को समझें और आपको सपोर्ट करेगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में आकर किसी को अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए. ऐसा करने से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

आज के दिन रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत है. पार्टनर के साथ डिनर डेट प्लान कर सकते हैं. इस दौरान आपके लिए यही सलाह है कि पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन न पाले. शादीशुदा लोगों आज के दिन किसी बेहतर चीज की योजना बन सकता है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन रिश्तों में पैशन और इंटेंसिटी महसूस हो सकता है. पार्टनर के साथ टूटकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं. सिंगल लोगों को उनका प्यार जल्द ही मिल सकता है.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

आज के दिन अपने रिलेशनशिप में नए रोमांच महसूस कर सकते हैं. कपल्स रोमांटिक डेट का प्लान कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों को पार्टनर के प्रति प्यार उमड़ सकता है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

आज के दिन अपने रिश्तों में थोड़ी गंभीरता बनाने की जरूरत है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों को आज किसी पुराने दोस्त से प्यार की चाह बढ़ सकती है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज आप अपने रिश्ते में नया अनुभव महसूस कर सकते हैं. कपल्स एक दूसरे की चीजों को समझेंगे. सिंगल लोगों का फ्रेंड्स सर्कल प्यार का जरिया बन सकता है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

आज के दिन पार्टनर काफी इमोशनली फील कर सकता है. इस दौरान उनकी बातों का सम्मान करें. कपल्स के बीच प्यार का रिश्ता गहराएगा. पार्टनर के साथ डिनर डेट प्लान कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.