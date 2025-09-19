हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Today Love Horoscope in Hindi 20 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किसकी राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Sep 2025 11:59 PM (IST)

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार, 20 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए शनिवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज के दिन रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियों की वजह से पार्टनर का ट्रस्ट न खोएं. रिश्ते में ईगो को साइड करके पार्टनर के साथ खुले मन से बातचीत जारी रखें. सिंगल लोगों के लिए आज का दिन सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक करते हुए बीत सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि वालों को अपने रिश्तों के प्रति प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है. समझदारी से पेश आएंगे तो पार्टनर का आपके प्रति लगाव और अधिक गहराता जाएगा. जो लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, अपने रिश्ते की घोषणा करने के लिए ये समय अनुकूल नहीं है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज के दिन पार्टनर आपकी बातों से इंप्रेस हो सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मौजूद लोगों को कॉल या वीडियो चैट के जरिए प्यार की कमी को पूरा करेंगे. ऐसे लोग जो किसी को अपना क्रश मानते हैं, उन्हें प्रपोज करने के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज के दिन आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं. आपका पार्टनर आपकी काफी केयर करेगा. शादीशुदा लोग जिनकी किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति चल रही है, उन्हें एक दूसरे को समय देना चाहिए. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
आज के दिन पार्टनर से काफी फ्लर्टिंग कर सकते हैं, जो आपके रोमांस को और आकर्षक बना सकता है. वही सिंगल लोगों की किसी खास से मुलाकात हो सकती है. आज का दिन आपके प्यार को नई ऊर्जा से भर देगा.

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
आज के दिन अपने रिश्तों को लेकर काफी सीरियस हो सकते हैं. पार्टनर आपकी जिम्मेदारियों को समझें और आपको सपोर्ट करेगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में आकर किसी को अपने दिल की बात नहीं कहनी चाहिए. ऐसा करने से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
आज के दिन रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत है. पार्टनर के साथ डिनर डेट प्लान कर सकते हैं. इस दौरान आपके लिए यही सलाह है कि पार्टनर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन न पाले. शादीशुदा लोगों आज के दिन किसी बेहतर चीज की योजना बन सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन रिश्तों में पैशन और इंटेंसिटी महसूस हो सकता है. पार्टनर के साथ टूटकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं. सिंगल लोगों को उनका प्यार जल्द ही मिल सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
आज के दिन अपने रिलेशनशिप में नए रोमांच महसूस कर सकते हैं. कपल्स रोमांटिक डेट का प्लान कर सकते हैं. शादीशुदा लोगों को पार्टनर के प्रति प्यार उमड़ सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
आज के दिन अपने रिश्तों में थोड़ी गंभीरता बनाने की जरूरत है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों को आज किसी पुराने दोस्त से प्यार की चाह बढ़ सकती है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
आज आप अपने रिश्ते में नया अनुभव महसूस कर सकते हैं. कपल्स एक दूसरे की चीजों को समझेंगे. सिंगल लोगों का फ्रेंड्स सर्कल प्यार का जरिया बन सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 20 September 2025: शनिवार के दिन इन 4 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
आज के दिन पार्टनर काफी इमोशनली फील कर सकता है. इस दौरान उनकी बातों का सम्मान करें. कपल्स के बीच प्यार का रिश्ता गहराएगा. पार्टनर के साथ डिनर डेट प्लान कर सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 19 Sep 2025 11:59 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement

वीडियोज

Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की अद्भुत कहानी
Paper Leak: राजस्थान में 'सरकारी नौकरी' का सपना टूटा! युवा 'बेरोजगारी' से परेशान
Sandeep Chaudhary: सिंहासन खाली करो...GEN-Z आती हैं! | DUSU Election | Rahul Gandhi |Bihar election
Gold के बाद अब Silver का जलवा! ₹1.5 लाख/kg तक जा सकता है भाव – जानिए क्यों सब Silver खरीद रहे है|
Iphone 17 Launch: Apple का नए आइफोन 17 भारत में हुआ लॉन्च पहले दिन लगी खरीदने वालों की भीड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
दिल्ली NCR
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री से विवाद, हिंदू संगठन ने जताई नाराजगी
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box office Collection Day 1: 'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
इंडिया
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राहुल गांधी ने जिन विधानसभाओं का जिक्र कर लगाए आरोप, उन्हीं के आंकड़ों से चुनाव आयोग किया पलटवार
राजस्थान
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा की फीस होगी कम, पढ़ें कैबिनेट के फैसले
जनरल नॉलेज
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट करने को लेकर क्या हैं नियम, केजरीवाल vs केंद्र विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
लाइफस्टाइल
Kareena Kapoor house photos: करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
करीना ने बेहद करीने से सजाया है अपना घर, तस्वीरें देखते ही हो जाएंगे दीवाने
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' सीक्वल से बाहर, मेकर्स ने कहा फिल्म 'प्रतिबद्धता की हकदार'
ENT LIVE
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
Nishanachi Review: अनुराग कश्यप का डायरेक्शन , ऐश्वर्या ठाकरे की शानदार एक्टिंग और पार्ट 2 की चर्चा
ENT LIVE
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
The Bads of Bollywood Review आर्यन खान के शो ने समीर वानखेड़े को भी नहीं बख्शा
Embed widget