Libra Weekly Horoscope (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह अधिक भागदौड़ के बीच सफलता, करियर में सहयोग और प्रेम संबंध मजबूत
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Tula Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी. सबसे अधिक ध्यान आपको स्वास्थ्य और संबंधों पर देना होगा. मौसमी बीमारी या पुरानी समस्या अचानक बढ़ सकती है, इसलिए किसी भी लक्षण को हल्के में न लें. समय पर जांच करवाना और आराम करना बेहद जरूरी है, वरना अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.
स्वास्थ्य
शारीरिक थकान, सर्दी-खांसी, पेट दर्द या पुरानी बीमारी उभर सकती है. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है. अपनी दिनचर्या और खान-पान को नियंत्रित रखें.
छात्र और युवा
स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई से हट सकता है. ध्यान भटकने के कारण पढ़ाई में गति धीमी हो सकती है. वहीं युवा वर्ग मौज-मस्ती में अधिक समय बिता सकता है, जिससे लक्ष्य दूर हो सकता है. इस सप्ताह आत्मअनुशासन बहुत जरूरी है.
बिज़नेस
व्यापार में मध्यम परिणाम मिलेंगे. मार्केट में अपनी छवि और साख बनाए रखने के लिए आपको प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी. किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे कदम को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कलोड बढ़ सकता है. समय पर काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. सहकर्मियों से सहयोग कम मिल सकता है, इसलिए धैर्य जरूरी है.
परिवार
मिड वीक में परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. छोटी बातें तूल न पकड़ें, और अपनी वाणी में मधुरता रखें. घर का माहौल शांत रखने की जिम्मेदारी आपकी है.
प्रेम और दांपत्य जीवन
लव लाइफ में सावधानी महत्वपूर्ण है. छोटी सी गलती गलतफहमी पैदा कर सकती है और रिश्ते में दूरी ला सकती है. विवाहित लोगों के लिए भी समय थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और किसी भी बात को अहंकार का मुद्दा न बनाएं.
- भाग्यशाली अंक: 6
- भाग्यशाली रंग: सफेद
- उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल चढ़ाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL