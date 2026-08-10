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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Weekly Rashifal 10-16 August 2026: तुला राशि को मिलेगा किस्मत का साथ, धन लाभ के बनेंगे योग

Tula Weekly Rashifal 10-16 August 2026: तुला राशि को मिलेगा किस्मत का साथ, धन लाभ के बनेंगे योग

Libra Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह आपकी किस्मत अचानक बदल सकती है? प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, अटका धन वापस मिलने और जमीन-जायदाद में लाभ के संकेत हैं। परिवार और प्रेम जीवन भी सुखद रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:55 AM (IST)
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Tula Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: परिवार में शुभ आयोजन, करियर में सफलता और आर्थिक लाभ के योग

तुला राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह सकारात्मक परिणाम और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह के दौरान भाग्य का साथ मिलने से कई काम आपकी योजना के अनुसार पूरे हो सकते हैं. परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा और सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक या शुभ आयोजन के चलते घर की रौनक बढ़ सकती है.

कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम सुचारू रूप से पूरे होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में पुराने प्रयासों का लाभ मिल सकता है और कहीं अटका हुआ धन वापस आने के योग बन रहे हैं. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी सफलता मिल सकती है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. किस्मत का साथ मिलने से आपकी बनाई हुई योजनाएं समय पर पूरी हो सकती हैं. कारोबार में पहले से चल रहे कामों को गति मिलेगी और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण फैसले में भाग्य का सहयोग मिलने से अपेक्षित परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. इससे काम का दबाव कम महसूस होगा और जिम्मेदारियां आसानी से पूरी की जा सकेंगी. आपकी कार्यशैली और योजनाओं की सराहना भी हो सकती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है. पहले किए गए आर्थिक प्रयास अब सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर सकते हैं. लंबे समय से कहीं अटका हुआ धन अचानक वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी सफलता के योग बन रहे हैं. यदि किसी संपत्ति को लेकर बातचीत या प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. आर्थिक लाभ मिलने के बावजूद भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धन का सही प्रबंधन करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा. सप्ताह के मध्य में घर पर धार्मिक या शुभ आयोजन हो सकता है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ यादगार समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

हालांकि, सप्ताह के अंतिम दिनों में पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह संभालने में सफल रहेंगे. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी स्नेह व समर्थन प्राप्त हो सकता है.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर और शिक्षा के लिहाज से यह सप्ताह खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का मनचाहा परिणाम मिल सकता है. किसी परीक्षा, परिणाम या करियर से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में सहयोग और बेहतर माहौल का लाभ मिलेगा. अपनी योजनाओं पर भरोसा रखते हुए लगातार मेहनत करते रहें. इस सप्ताह मिले अवसर भविष्य में करियर को नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं. काम और परिवार से जुड़े मामलों में संतुलन बना रहने से तनाव भी कम रहेगा.

अपनी अच्छी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या में योग, व्यायाम या हल्की एक्सरसाइज को शामिल करें. पर्याप्त आराम और संतुलित खानपान पर ध्यान देने से पूरे सप्ताह फिट और सक्रिय बने रहेंगे.

शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
शुभ तारीख: 12, 13

उपाय

प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करें और श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना से मानसिक शांति बनी रहती है, नकारात्मकता कम होती है और कार्यों में सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Tula Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Libra Horoscope 2026
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