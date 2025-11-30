तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): भाग्य का साथ, सामाजिक सम्मान और कानूनी जीत के संकेत
Libra weekly tarot horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.
Tula Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य, धर्म, मान-सम्मान और महत्वपूर्ण परिवर्तनों से भरपूर रहेगा. द हीरोफैंट कार्ड दर्शाता है कि आपका ध्यान धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिकता और सही मार्ग पर चले जाने की ओर रहेगा. वहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है. समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और कई क्षेत्रों में भाग्य आपका साथ देगा.
करियर/जॉब
आजीविका के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन संभव है, नई नौकरी, विभाग परिवर्तन, नई भूमिका या कार्यशैली में बदलाव. यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा. आपकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य और नैतिकता से प्रभावित होंगे.
बिजनेस
व्यवसाय में भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा. धार्मिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग आपके काम में सहयोग देंगे. कानूनी, कागज़ी या सरकारी कार्यों में लाभ होने के संकेत हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में जा सकते हैं. नए अवसर मिलेंगे और आपकी छवि सुदृढ़ होगी.
लव लाइफ
प्रेम संबंधों में यह सप्ताह सामान्य और स्थिर रहेगा. कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होगा. पार्टनर के साथ मधुर संवाद बना रहेगा, लेकिन आप अपने धार्मिक या सामाजिक कार्यों में थोड़ा अधिक व्यस्त रह सकते हैं.
परिवार
परिवार में सम्मान, सहयोग और सकारात्मकता का माहौल रहेगा. धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में परिवार के साथ शामिल होना संभव है. घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी.
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक गतिविधियाँ मानसिक शांति बढ़ाएँगी. ध्यान, योग या प्रार्थना आपको आंतरिक संतुलन प्रदान करेंगे.
साप्ताहिक उपाय
- शुक्रवार को देवी लक्ष्मी या माता संतोषी की पूजा करें.
- सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें.
- किसी गरीब या मंदिर में मीठा दान करें.
- प्रतिदिन “ऊँ शुक्राय नमः” का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या तुला राशि के लिए इस सप्ताह धार्मिक कार्य करना शुभ है?
हाँ, हीरोफैंट कार्ड स्पष्ट रूप से बताता है कि धार्मिक कार्यों से आपको मानसिक शांति और भाग्य का साथ मिलेगा.
2. क्या आजीविका में परिवर्तन लाभकारी होगा?
जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून सकारात्मक बदलाव और नए अवसरों का संकेत देता है.
3. क्या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले सुलझेंगे?
हाँ, निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है.
4. क्या प्रेम संबंधों में कोई बड़ा बदलाव आएगा?
नहीं, इस सप्ताह संबंध सामान्य और स्थिर रहेंगे.
