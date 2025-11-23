हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): तुला राशि इस सप्ताह मुश्किलों से भरा रहेगा, धैर्य खोया तो नुकसान पक्का!

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : निशात अंजुम | Updated at : 23 Nov 2025 08:14 PM (IST)
Tula Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह चुनौतियों और सीखों से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते समय आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

ऑफिस में कामकाज से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं और विरोधी भी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन अपने विश्वसनीय दोस्तों और सीनियर्स की मदद से आप इन चुनौतियों को संभाल लेंगे. मानसिक तनाव के बीच खुद को शांत रखना बेहद जरूरी होगा.

बिज़नेस राशिफल:
बिज़नेस में आपको काम करने के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी. किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. छोटे लाभ के मोह में पड़कर बड़ा नुकसान न कर बैठें. साझेदारी में सावधानी रखें और बड़े डील सोच-समझकर करें.

नौकरी राशिफल:
जॉब में वर्कलोड बढ़ सकता है. काम की अधिकता के कारण तनाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और सही रणनीति आपको सही परिणाम दिलाएगी. सीनियर्स का सहयोग कुछ स्थितियों में मिलेगा और आप समस्याओं को धीरे-धीरे सुलझाते जाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगा. परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता का विषय बन सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को अनावश्यक तनाव से दूर रहना होगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस बनाए रखने का है, वरना पढ़ाई प्रभावित हो सकती है.

हेल्थ राशिफल:
अनियमित दिनचर्या और खान-पान की गलत आदतों की वजह से पेट संबंधी दिक्कत या अनिद्रा जैसी समस्या हो सकती है. आराम, पौष्टिक भोजन और पानी का पर्याप्त सेवन जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और पूजा स्थल में गुलाब का फूल चढ़ाएं.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह ऑफिस में तनाव रहेगा?
A1: हां, लेकिन धैर्य और सही प्लानिंग से स्थिति संभल जाएगी.

Q2: क्या बिज़नेस में बदलाव करना जरूरी है?
A2: हां, समय के अनुसार रणनीति बदलना लाभकारी रहेगा.

Q3: क्या परिवार में किसी की सेहत परेशानी दे सकती है?
A3: हां, सावधानी और देखभाल जरूरी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 23 Nov 2025 08:14 PM (IST)
