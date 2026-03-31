Tula April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस माह आप तमाम चीजों को लेकर असमंजस अथवा भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं. इस माह आपको अपने करियर-कारोबार को लेकर अत्यंत ही सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी.

इस माह समस्याओं से आंख मूंदने या फिर कहें चीजों को टालने की बजाय उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा नुकसान और अपमान दोनों झेलना पड़ना सकता है. हालांकि अप्रैल महीने की शुरुआत ठीक-ठाक रहेगी और इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी.

व्यावसायिक यात्राएं सफल एवं लाभप्रद साबित होंगी. अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा. इस दौरान आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है. अचानक से आए किसी बड़े खर्च से आपका बजट गड़बड़ा सकता है.

इस दौरान बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. माह के मध्य में अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. वे आपके बनते काम को बिगाड़ने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं.

माह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार की दृष्टि से तो शुभ रहने वाला है लेकिन संबंधों में उत्पन्न होने वाली गलतफहमियां आपके रिश्तों में दरार डालने का कारण बन सकती हैं. लव लाइफ हो या फिर मैरीड लाइफ उसे सुखमय बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें.

उपाय: दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें.

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