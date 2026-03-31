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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLibra April Horoscope 2026: तुला अप्रैल मासिक राशिफल, अपमान, असमंजस और नुकसान तीनों की स्थिति कर सकती है परेशान

Libra April Horoscope 2026: तुला अप्रैल मासिक राशिफल, अपमान, असमंजस और नुकसान तीनों की स्थिति कर सकती है परेशान

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना तुला राशि (Tula Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 08:30 AM (IST)
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Tula April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Tula Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस माह आप तमाम चीजों को लेकर असमंजस अथवा भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं. इस माह आपको अपने करियर-कारोबार को लेकर अत्यंत ही सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी.

इस माह समस्याओं से आंख मूंदने या फिर कहें चीजों को टालने की बजाय उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा नुकसान और अपमान दोनों झेलना पड़ना सकता है. हालांकि अप्रैल महीने की शुरुआत ठीक-ठाक रहेगी और इस दौरान आपको करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी.

व्यावसायिक यात्राएं सफल एवं लाभप्रद साबित होंगी. अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भूमि-भवन अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा. इस दौरान आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है. अचानक से आए किसी बड़े खर्च से आपका बजट गड़बड़ा सकता है.

इस दौरान बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. माह के मध्य में अपने विरोधियों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. वे आपके बनते काम को बिगाड़ने के लिए षडयंत्र रच सकते हैं.

माह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार की दृष्टि से तो शुभ रहने वाला है लेकिन संबंधों में उत्पन्न होने वाली गलतफहमियां आपके रिश्तों में दरार डालने का कारण बन सकती हैं. लव लाइफ हो या फिर मैरीड लाइफ उसे सुखमय बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें.

उपाय: दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
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