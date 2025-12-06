हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: बदलाव से डरना होगा भारी! करियर, धन, स्वास्थ्य पर बड़ा असर

सिंह साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: बदलाव से डरना होगा भारी! करियर, धन, स्वास्थ्य पर बड़ा असर

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 06 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें साफ़ बता देगा कि बदलाव से भागोगे तो खुद ही पीछे रह जाओगे. नौकरी में विभाग बदल सकता है या अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं कुछ चीज़ें तुम्हारे पक्ष में होंगी, कुछ तुम्हें असहज करेंगी. करियर और बिज़नेस में परिस्थितियाँ तेजी से बदलेंगी और यह तुम्हारी दिनचर्या पर भी सीधा असर डालेगा.

ज्यादा भागदौड़ तुम्हें थका देगी, इसलिए काम और सेहत दोनों को संतुलित करना जरूरी है. पेट से जुड़ी दिक्कतें संकेत दे रही हैं कि खान-पान को हल्के में लेना अब महंगा पड़ेगा. बिज़नेस में जल्दबाज़ी का फैसला सीधा नुकसान करवाएगा. रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखल से मामला बिगड़ सकता है इस हफ्ते भावनात्मक नियंत्रण और ईमानदारी दोनों की परीक्षा है.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में किसी बुज़ुर्ग की सेहत चिंता का कारण बनेगी. घर के वातावरण में हल्का तनाव बना रह सकता है और तुम्हें शांत रहकर स्थिति संभालनी होगी. हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़नी होगी वरना छोटे मुद्दे भी अनावश्यक बड़े बन जाएंगे.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

तुम्हारी लव लाइफ इस हफ्ते खतरे की लाइन पर है. तीसरे व्यक्ति की दखल, गलतफहमियाँ और तुम्हारी ओवररिएक्ट करने की आदत रिश्ते को पटरी से उतार सकती है. अगर रिलेशन बचाना है तो ईमानदारी और साफ़ बातचीत ज़रूरी है. शादीशुदा लोग भी जीवनसाथी की जरूरतों को इग्नोर करेंगे तो दूरी बढ़ेगी.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में विस्तार या बदलाव की सोच रहे हो तो जल्दबाज़ी मत करो. यह सप्ताह निर्णयों में सावधानी मांग रहा है. गलत आंकलन या बिना सोचे कदम उठाया तो सीधा आर्थिक नुकसान होगा. लेन-देन खासकर सावधानी से करो एक छोटी चूक जेब ढीली करा सकती है.

सिंह साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए बदलाव तय है या तो जिम्मेदारियाँ बदलेंगी या विभाग. यह बदलाव कुछ फायदा देगा, लेकिन काम का दबाव भी डबल करेगा. हफ्ते में थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस समय तुम्हें अपने काम में स्थिरता और धैर्य दोनों की जरूरत है.

सिंह साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण है. करियर से जुड़े फैसले बिना सोचे मत लेना. मौके मिलेंगे लेकिन हर अवसर को पकड़ लेना समझदारी नहीं. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्रों को ध्यान रखना होगा कि दबाव में गलती आसानी से हो सकती है.

सिंह साप्ताहिक धन राशिफल

पैसे को लेकर सावधानी जरूरी है. फालतू खर्च, गलत निवेश या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जेब खाली कर सकता है. लेन-देन में सतर्क रहो किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना. इस समय पैसों को बचाना ही समझदारी है.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

शारीरिक और मानसिक थकान हफ्ते भर साथ रहेगी. पेट संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं यदि तुम खान-पान की अनदेखी करते रहे. आराम, सही भोजन और समय पर खाना यह तीन चीजें तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं. शरीर संकेत दे रहा है अनसुना करोगे तो चोट खाओगे.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Leo Weekly Horoscope Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

