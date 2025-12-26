Singh Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आने वाला है. किस्मत इस समय आपके पक्ष में रहेगी और आपके विवेकपूर्ण निर्णय जीवन की कई बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा. आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है, जिससे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. नई साझेदारी बनने के योग हैं और यह साझेदारी आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकती है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कोई रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

यदि हाल के दिनों में आपके प्रेम संबंधों में तनाव था तो इस सप्ताह गलतफहमियां दूर होंगी. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. विवाहित जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

परिवार

पिता की ओर से विशेष सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. पुरानी बीमारी या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है. खानपान और आराम पर ध्यान दें.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में पहचान बनेगी.

भाग्य: इस सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ देगा. किए गए हर प्रयास में सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: सुनहरा और नारंगी

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. इससे सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह सिंह राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है?

हाँ, पद और जिम्मेदारी बढ़ने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक होगी?

जी हाँ, नई साझेदारी से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?

हाँ, पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.