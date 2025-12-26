हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिंह साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: भाग्य देगा साथ, पद-प्रतिष्ठा और व्यापार में जबरदस्त लाभ

सिंह साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: भाग्य देगा साथ, पद-प्रतिष्ठा और व्यापार में जबरदस्त लाभ

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का यह सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 10:29 PM (IST)
Singh Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए सौभाग्य और सफलता लेकर आने वाला है. किस्मत इस समय आपके पक्ष में रहेगी और आपके विवेकपूर्ण निर्णय जीवन की कई बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी. सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा. आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है, जिससे पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

व्यापार और बिजनेस

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. नई साझेदारी बनने के योग हैं और यह साझेदारी आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकती है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कोई रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

यदि हाल के दिनों में आपके प्रेम संबंधों में तनाव था तो इस सप्ताह गलतफहमियां दूर होंगी. रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी. विवाहित जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.

परिवार

पिता की ओर से विशेष सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य

सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. पुरानी बीमारी या मौसमी संक्रमण परेशान कर सकता है. खानपान और आराम पर ध्यान दें.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में पहचान बनेगी.

  • भाग्य: इस सप्ताह भाग्य आपका पूरा साथ देगा. किए गए हर प्रयास में सफलता मिलेगी.
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा और नारंगी
  • उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. इससे सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह सिंह राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है?
हाँ, पद और जिम्मेदारी बढ़ने के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या व्यापार में नई साझेदारी लाभदायक होगी?
जी हाँ, नई साझेदारी से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

Q3. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
हाँ, पुराने मतभेद समाप्त होंगे और रिश्ते मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Dec 2025 10:29 PM (IST)
Embed widget