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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: दफ्तर में बजेगा डंका, सत्ता-प्रशासन से सुलझेंगे काम; विदेश से जुड़ेगा करियर, प्रॉपर्टी में बड़ा मुनाफा

सिंह साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: दफ्तर में बजेगा डंका, सत्ता-प्रशासन से सुलझेंगे काम; विदेश से जुड़ेगा करियर, प्रॉपर्टी में बड़ा मुनाफा

सिंह साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: पं. सुरेश श्रीमाली के अनुसार कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, प्रशासन से सुलझेंगे काम; विदेश में करियर के योग, प्रॉपर्टी में मुनाफा. पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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Leo Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: सितंबर के इस पावन सप्ताह में ग्रहों का शुभ गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए यश, प्रभाव और असाधारण सफलताओं का स्वर्णिम काल लेकर आ रहा है. प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह समयावधि सिंह राशि वालों के लिए पेशेवर उन्नति, प्रभावशाली संपर्कों और अटकी हुई योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से अत्यंत फलदायी साबित होने जा रही है.

दफ्तर में गूंजेगा आपकी कार्यशैली का डंका, लिए गए फैसलों की होगी सराहना

सप्ताह की शुरुआत अपार शुभता, नए अवसर और मान-सम्मान में जबर्दस्त बढ़ोतरी के साथ होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतियां सटीक साबित होंगी.

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निर्णयों की प्रशंसा व सम्मान: ऑफिस में आपके काम और नेतृत्व क्षमता का डंका बजेगा. आपके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे, जिससे संस्थान में आपका प्रभाव और दबदबा मजबूत होगा.

मित्रों के सहयोग से पूरी होंगी अटकी योजनाएं: घनिष्ठ मित्रों और विश्वस्त सहयोगियों के सक्रिय साथ से आपकी अधिकांश रुकी या पेंडिंग योजनाएं पूरी तरह सफल होंगी. आपकी कीर्ति और यश का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ेगा.

सत्ता व प्रशासन का मजबूत संबल: सरकारी महकमों, सत्ता और प्रशासन से जुड़े किसी वरिष्ठ और प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके वे काम, जो महीनों से फाइलों में अटके थे, चुटकियों में पूरे हो जाएंगे.

लंबी दूरी की सुखद यात्राएं और विदेश में करियर-बिजनेस के द्वार खुले

पेशेवर और व्यापारिक मोर्चे पर यह सप्ताह भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नए आयाम स्थापित करने का रहेगा.

नए व प्रभावशाली संपर्कों का निर्माण: इस दौरान लंबी दूरी की सुखद और उद्देश्यपूर्ण यात्राओं के योग बन रहे हैं. ये यात्राएं न केवल आनंददायक रहेंगी, बल्कि आपको समाज व व्यापार के प्रभावशाली लोगों से जोड़कर नए संपर्क बनाने में मददगार साबित होंगी.

विदेश में करियर व कारोबार: जो जातक विदेश में अपने करियर को चमकाने, हायर स्टडीज के लिए जाने या मल्टीनेशनल बिजनेस का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस दिशा में शानदार सफलता हाथ लगेगी. रास्ते की सभी आधिकारिक अड़चनें और वीजा संबंधी दिक्कतें दूर होंगी.

प्रॉपर्टी सौदों में बंपर मुनाफा: लंबे समय से जमीन, मकान या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में आ रही रुकावटें अब पूरी तरह समाप्त होंगी. इस सप्ताह किसी बड़े सौदे के फाइनल होने से आपको अप्रत्याशित और भारी आर्थिक मुनाफा होगा.

पारिवारिक सौहार्द और दांपत्य: सुलझेंगे पुराने विवाद, तीर्थ यात्रा की बनेगी योजना

रिश्तों और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह सप्ताह गलतफहमियों को मिटाने और आध्यात्मिक शांति पाने का रहेगा.

सुलझेंगे पुराने मतभेद: यदि किसी पुरानी गलतफहमी, ईगो या विवाद के चलते किसी प्रियजन अथवा परिजन से बातचीत बंद थी, तो परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की समझदारी भरी मध्यस्थता से वह दूर हो जाएगी और रिश्ते पुनः मधुर हो जाएंगे.

तीर्थ यात्रा का योग: वैवाहिक जीवन पूरी तरह सुखमय, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ किसी पवित्र तीर्थ स्थल या दर्शनीय धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने की सुंदर योजना बना सकते हैं.

सेहत का हाल: स्फूर्ति और आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा पूरा हफ्ता

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए यह पूरा सप्ताह उत्तम और आरोग्यदायक रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी के चलते आप हर कार्य को पूरे उत्साह से करेंगे. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित दिनचर्या को जारी रखें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष अचूक उपाय

पितृ पक्ष के पावन काल में पितृ दोष की शांति, पूर्वजों का आशीर्वाद और पद-प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि के लिए सिंह राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान किसी ब्राह्मण, असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति को ससम्मान लाल वस्त्र, शुद्ध गुड़ अथवा गेहूं का सामर्थ्य अनुसार दान करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य व पितरों के निमित्त इस दान से कुंडली के अदृश्य दोष शांत होते हैं और व्यक्ति के मान-सम्मान, आधिकारिक पद व सामाजिक प्रतिष्ठा में दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 09:42 AM (IST)
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