Aaj Ka Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले गुरुवार के दिन मार्केट में निवेश सोच समझकर करें, जानें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 27 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 27 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 27 नवंबर 2025
आज रूटीन, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सख़्ती बढ़ेगी. कोई पुराना काम वापस आपकी टेबल पर आ सकता है. ऑफिस में deadlines का Pressure (दबाव) रहेगा. रिश्तों में Practical mode ज़्यादा, भावनाएं कम. छात्रों के लिए Timetable बनाकर चलना ही सही रहेगा. सेहत में हड्डियां, घुटने और Skin पर असर.
Career: deadline दबाव.
Love: Practical mood.
Education: Timetable ज़रूरी.
Health: हड्डी/त्वचा/पाचन.
Finance: दैनिक खर्च बढ़ेंगे.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें.
Lucky Color: Saffron
Lucky Number: 1
कन्या (Virgo) राशिफल, 27 नवंबर 2025
मकर चंद्रमा आज आपके रचनात्मक और प्रेम क्षेत्र को गंभीर बनाएगा. Mood हल्का नहीं रहेगा. हर विषय को आप नियम और ज़िम्मेदारी से देखेंगे. Creative tasks में Tough feedback मिल सकता है. प्रेम संबंध में Commitment की बात आ सकती है. छात्रों के लिए Logical subjects बढ़िया चलेंगे.
Career: creative pressure.
Love: commitment discussion.
Education: logical focus strong.
Health: पेट/गैस/हार्मोन.
Finance: risk avoid करें.
उपाय: हरी मूंग दान.
Lucky Color: Olive
Lucky Number: 6
तुला (Libra) राशिफल, 27 नवंबर 2025
घर, परिवार और निजी ज़िम्मेदारियां आज मन पर भारी होंगी. Family vs Partner का Balance (संतुलन) चुनौती देगा. काम पर Domestic stress असर डाल सकता है. छात्रों के लिए घर का माहौल ध्यान तोड़ सकता है. सेहत में नींद कम और पीठ दर्द.
Career: family pressure.
Love: balance challenge.
Education: शांत जगह में पढ़ें.
Health: पीठ/नींद.
Finance: गृह-खर्च.
उपाय: बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें.
Lucky Color: Pink
Lucky Number: 7
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 27 नवंबर 2025
सोच और बातचीत आज तीव्र रहेगी. Reports, emails और छोटे निर्णयों का भार बढ़ेगा. आपकी बोली आज बहुत सीधी होगी, किसी को चोट पहुंच सकती है, इसलिए ध्यान रखें. छात्रों के लिए Notes और Revision सबसे उपयोगी. सेहत में गर्दन–कंधे में Tension.
Career: लिखित काम heavy.
Love: words hurt कर सकते हैं.
Education: revision day.
Health: shoulders/neck tension.
Finance: छोटे खर्च.
उपाय: गुड़–तिल दान करें.
Lucky Color: Navy Blue
Lucky Number: 8
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
