सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025): योजनाएं होंगी सफल, लेकिन सेहत पर देना होगा विशेष ध्यान

Singh weekly tarot horoscope November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Nov 2025 12:26 AM (IST)
Singh Saptahik Tarot Rashifal 30 November to 6 December 2025: इस सप्ताह सिंह राशि के लिए संयम, धैर्य और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाला सप्ताह रहेगा. द स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप अपने हर कार्य को समझदारी, योजना और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ पूरा करेंगे. वहीं फोर ऑफ स्वोर्ड्स संकेत देता है कि इस सप्ताह शरीर को आराम और पुनर्स्थापन की विशेष आवश्यकता है. सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता मानसिक शांति दिलाएगी.

करियर/जॉब

कामकाज में आप योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. आपकी कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी. लेकिन अत्यधिक दबाव या ओवरटाइम से बचें, क्योंकि स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ सकता है. जिम्मेदारियाँ रहेंगी लेकिन आप उन्हें संतुलन के साथ पूरा करेंगे.

बिजनेस

व्यापार में स्थिरता का समय है. बड़े जोखिम न लें. योजनाओं पर सोच-विचार करें और केवल आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दें. इस सप्ताह व्यापार में धीमी गति लाभकारी साबित हो सकती है. सामाजिक कार्य या नेटवर्किंग आपके लिए नए लोगों से जुड़ने का अवसर दे सकती है.

लव लाइफ

रिश्तों में शांति और समझदारी की जरूरत है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन अपनी थकान या तनाव को रिश्ते पर हावी न होने दें. अविवाहित लोगों के लिए इस सप्ताह प्रेम से अधिक आत्म-देखभाल ज़रूरी है.

परिवार

परिवार में सहयोग मिलेगा और कुछ शुभ कार्यों या सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण रहेगी. परिवार के साथ आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में शामिल होना आपके मन को संतोष देगा.

स्वास्थ्य

इस सप्ताह स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होना चाहिए. थकान, कमजोरी, सिरदर्द या शरीर में दर्द परेशान कर सकता है. आराम, योग और दिनचर्या में अनुशासन अपनाएँ. समय पर नींद लें और अनावश्यक भाग-दौड़ से बचें.

साप्ताहिक उपाय

  • रविवार को सूर्य देव को लाल फूल या गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें.
  • मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.
  • पीले या लाल वस्त्र पहनना शुभ संकेत देगा.
  • प्रतिदिन “ऊँ आदित्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

 FAQs

1. क्या स्वास्थ्य संबंधी टैरो रीडिंग विश्वसनीय होती है?
हाँ, टैरो आपकी ऊर्जा और शरीर की वर्तमान स्थिति के आधार पर चेतावनी और सावधानियाँ दिखाता है.

2. क्या टैरो कार्ड स्वास्थ्य पर सुधार का संकेत भी देते हैं?
हाँ, वे बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर आप स्वास्थ्य सुधार सकते हैं.

3. क्या टैरो जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन करता है?
जी हाँ, टैरो प्रेम, करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य हर क्षेत्र की ऊर्जा समझने में मदद करता है.

4. क्या सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह धार्मिक सेवा लाभकारी है?
हाँ, कार्ड बताते हैं कि धार्मिक या सामाजिक कार्य आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Nov 2025 12:26 AM (IST)
Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope
