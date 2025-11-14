Singh Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025: इस सप्ताह टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक प्रगति की मजबूत संभावनाएं बनेंगी. धन से जुड़ी परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और जिन योजनाओं में आप लंबे समय से निवेश करना चाह रहे थे, अब वे आपके लिए शुभ साबित होंगी. प्रियजनों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक संतुलन और खुशी दोनों प्राप्त होंगे. यह सप्ताह आपके लिए अवसरों से भरा हुआ है, जहाँ आपको नए मार्ग और नए संपर्क लाभ दे सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल:

व्यावसायिक दुनिया में आपके लिए नया उत्साह और प्रगति दिखाई दे रही है. साझेदारी में किए गए कार्य लाभ देंगे. इस सप्ताह आपको किसी बड़े क्लाइंट या नए प्रोजेक्ट का ऑफर मिल सकता है. पुराने अटके हुए धन की वापसी के भी योग हैं.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा. सीनियर्स आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे और आपको नई जिम्मेदारियाँ या किसी बेहतर अवसर की प्राप्ति हो सकती है. प्रमोशन के संकेत भी बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर से भावनात्मक समर्थन मिलेगा. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और किसी छोटी यात्रा या समारोह की योजना भी बन सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए यह समय क्रिएटिविटी और नए सीखने का है. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी लेकिन मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है. योग और ध्यान आपको संतुलित रखेंगे.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सुनहरा

साप्ताहिक उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीला पुष्प अर्पित करें और विष्णु मंत्र का जाप करें. इससे तरक्की और शुभ फल मिलेंगे.

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह धन लाभ होगा?

A1: हां, टैरो संकेत दे रहा है कि धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

Q2: क्या बिज़नेस में नया अवसर मिलेगा?

A2: जी हां, किसी नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट की प्राप्ति के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.