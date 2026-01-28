हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Leo February Horoscope 2026: सिंह फरवरी मासिक राशिफल, लक्ष्मी जी रहेंगी मेहरबान, धन-कद दोनों बढ़ेगा

Leo February Horoscope 2026: सिंह फरवरी मासिक राशिफल, लक्ष्मी जी रहेंगी मेहरबान, धन-कद दोनों बढ़ेगा

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए फरवरी 2026 का महीना सिंह राशि (Singh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 Jan 2026 05:13 PM (IST)
Singh February horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,फरवरी (February 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Singh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने के कुछ समय को इग्नोर कर दिया जाए तो पूरा महीना सुख और सौभाग्य को लिए हुए है. इस माह आप पर किस्मत पूरी तरह से मेहरबान नजर आएगी और आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे. फरवरी माह की शुरुआत से आपको स्वजनों का साथ और सहयोग मिलेगा. करियर-कारोबार में मनचाही सफलता मिलने से आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह नजर आएगा.

आप अपने कार्यों को सकारात्मक भाव से करते हुए मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे. कारोबार में खासी प्रगति एवं लाभ मिलने से बाजार में आपकी साख बढ़ेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे. संचित धन में वृद्धि होगी भूमि-भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा. यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार की तलाश में जुटे थे तो आपकी यह मनोकामना इस माह में पूरी हो जाएगी.

उच्च शिक्षा की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. विदेश से जुड़े काम करने वालों को माह के मध्य में खासा लाभ मिलने की संभावना बन रही है. इस दौरान परिवार अथवा मित्रों के साथ पिकनिक-पार्टी करने का अवसर प्राप्त होगा. फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में कुछ समय के लिए आपको कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है.

इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा. रिश्ते-नाते की दृष्टि से फरवरी का महीना स्वजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा. लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी. आत्मीय रिश्ते और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे. संतान की विशेष उपलब्धि से मान-सम्मान बढ़ेगा. 

उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 05:13 PM (IST)
