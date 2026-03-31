हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo April Horoscope 2026: सिंह मार्च मासिक राशिफल, ऋण, रोग और शत्रु से बचना होगा, एक गलती पड़ सकती है भारी

Leo April Horoscope 2026: सिंह मार्च मासिक राशिफल, ऋण, रोग और शत्रु से बचना होगा, एक गलती पड़ सकती है भारी

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना सिंह राशि (Singh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Singh March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (March 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Singh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस माह आपको लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यस्थल पर आपको माह की शुरुआत में ही अनचाहे बदलावों को स्वीकार करना पड़ सकता है.

इस दौरान आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव या फिर तबादला हो सकता है. सिंह राशि के जातकों को अप्रैल माह में ऋण, रोग और शत्रुओं से खूब बचने की आवश्यकता रहेगी. माह के दूसरे सप्ताह में आप पर कोई झूठे आरोप लगाकर अपमानित करने का षडयंत्र रच सकता है. यह समय सेहत की दृष्टि से भी प्रतिकूल रहेगा.

इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है. समय पर सही तरह से इलाज न करने पर आपको अस्पताल के चक्कर तक काटने पड़ सकते हैं. यदि आप कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

आपकी समझने की क्षमता इस समय मजबूत रहेगी, जिससे कठिन विषय भी आपको सरल लगने लगेंगे. जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक खबर मिलने के संकेत हैं. बेहतर होगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखें और किसी भी तरह के शॉर्टकट से दूरी बनाकर चलें.

निजी जीवन की बात करें तो जीवनसाथी के साथ किसी छोटी और सुखद यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी. वहीं शुक्र की अनुकूल स्थिति आपके प्रेम जीवन में मिठास, आकर्षण और गहराई बढ़ाने का काम करेगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के मध्य का समय अनुकूल रहेगा. इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे. इस दौरान आप अपनी सूझबूझ से घर-परिवार के मसलों का हल निकालने में भी कामयाब होंगे. माह के उत्तरार्ध में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा. कठिनाई भरे समय में भाई-बहन और जीवनसाथी का सहयोग-समर्थन संबल प्रदान करेगा.

उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें.

Vaishakh Sankashti Chaturthi 2026: वैशाख संकष्टी चतुर्थी 2026 में कब ? जानें डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Leo April Horoscope 2026: सिंह मार्च मासिक राशिफल, ऋण, रोग और शत्रु से बचना होगा, एक गलती पड़ सकती है भारी
सिंह मार्च मासिक राशिफल, ऋण, रोग और शत्रु से बचना होगा, एक गलती पड़ सकती है भारी
राशिफल
Cancer April Horoscope 2026: कर्क अप्रैल मासिक राशिफल, जाने पहचाने सीनियर आपको बड़ी जीत दिला सकते हैं
कर्क अप्रैल मासिक राशिफल, जाने पहचाने सीनियर आपको बड़ी जीत दिला सकते हैं
राशिफल
Gemini April Horoscope 2026: मिथुन अप्रैल मासिक राशिफल, कोई स्पेशल करियर की नैया पार लगाएगा
मिथुन अप्रैल मासिक राशिफल, कोई स्पेशल करियर की नैया पार लगाएगा
राशिफल
Vrishabh April Horoscope 2026: वृषभ अप्रैल मासिक राशिफल, नेटवर्क बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव का शुभ समय
वृषभ अप्रैल मासिक राशिफल, नेटवर्क बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव का शुभ समय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
आईपीएल 2026
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने सोनू सूद सहित फाइनेंशियल हेल्प करने वालों का किया शुक्रिया, बोले-'मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कर्ज को चुकाने...'
राजपाल यादव ने फाइनेंशियल मदद के लिए सोनू सूद सहित तमाम का किया शुक्रिया, कह दी ये बात
टेलीविजन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
Results
Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
जनरल नॉलेज
Pink Moon: ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ब्लड मून से कितना अलग होता है पिंक मून, असमान में कितने साल में एक बार होती है यह घटना?
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget