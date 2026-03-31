Singh March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (March 2026) का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Singh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है. इस माह आपको लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं. यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यस्थल पर आपको माह की शुरुआत में ही अनचाहे बदलावों को स्वीकार करना पड़ सकता है.

इस दौरान आपकी जिम्मेदारियों में बदलाव या फिर तबादला हो सकता है. सिंह राशि के जातकों को अप्रैल माह में ऋण, रोग और शत्रुओं से खूब बचने की आवश्यकता रहेगी. माह के दूसरे सप्ताह में आप पर कोई झूठे आरोप लगाकर अपमानित करने का षडयंत्र रच सकता है. यह समय सेहत की दृष्टि से भी प्रतिकूल रहेगा.

इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है. समय पर सही तरह से इलाज न करने पर आपको अस्पताल के चक्कर तक काटने पड़ सकते हैं. यदि आप कोर्ट-कचहरी से जुड़े किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.

आपकी समझने की क्षमता इस समय मजबूत रहेगी, जिससे कठिन विषय भी आपको सरल लगने लगेंगे. जो छात्र विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक खबर मिलने के संकेत हैं. बेहतर होगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा बनाए रखें और किसी भी तरह के शॉर्टकट से दूरी बनाकर चलें.

निजी जीवन की बात करें तो जीवनसाथी के साथ किसी छोटी और सुखद यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी. वहीं शुक्र की अनुकूल स्थिति आपके प्रेम जीवन में मिठास, आकर्षण और गहराई बढ़ाने का काम करेगी.

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए माह के मध्य का समय अनुकूल रहेगा. इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे. इस दौरान आप अपनी सूझबूझ से घर-परिवार के मसलों का हल निकालने में भी कामयाब होंगे. माह के उत्तरार्ध में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा. कठिनाई भरे समय में भाई-बहन और जीवनसाथी का सहयोग-समर्थन संबल प्रदान करेगा.

उपाय: सूर्याष्टकं का पाठ करें.

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