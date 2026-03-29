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सिंह अप्रैल राशिफल 2026: बिजनेस, नौकरी, रिश्ते और हेल्थ पर बड़ा असर! जानें उपाय और शुभ तिथियां, कहीं चूक न जाएं!

Leo Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 में कम्युनिकेशन, स्मार्ट प्लानिंग और एडजस्ट करने की क्षमता पर फोकस रहेगा. बिजनेस में सफलता स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करने पर निर्भर करती है, नौकरी में सफलता मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 01:44 PM (IST)
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Leo April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजी और स्मार्ट फैसलों का महीना है. इस दौरान जहां बिजनेस में नए मौके बनेंगे, वहीं नौकरी में आपकी स्किल्स की असली परीक्षा होगी.

रिश्तों में संतुलन और हेल्थ में अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

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बिजनेस एंड वेल्थ

महीने की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिव रहेगी. क्लाइंट्स के साथ आपकी विनम्रता और प्रोफेशनल व्यवहार आपको बड़े प्रोजेक्ट्स दिला सकता है.

18 अप्रैल तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगी. मुश्किल डील्स भी आसानी से क्लोज हो सकती हैं, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें.

कुछ खास तारीखों पर कॉम्पिटिटर्स से सावधान रहें. आपकी स्ट्रेटजी कॉपी होने का रिस्क है, इसलिए अपने प्लान्स को पब्लिक न करें.

10 से 29 अप्रैल के बीच नई टेक्नोलॉजी अपनाना आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. जो अपडेट होगा, वही आगे बढ़ेगा बाकी पीछे छूटेंगे.

छोटे व्यापारियों को लोकल मार्केट में पकड़ मजबूत करने के लिए होम डिलीवरी जैसे ऑप्शन शुरू करने चाहिए.

नए वेंडर्स के साथ काम करते समय पेमेंट टर्म्स लिखित में रखना बेहद जरूरी है यहीं सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरी में महीने की शुरुआत शानदार रहेगी. आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट मिलेगा और बॉस की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ेगी.

कलीग्स के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, जिससे काम आसान लगेगा. लेकिन यह कम्फर्ट ज़ोन में बदल गया तो ग्रोथ रुक जाएगी ध्यान रखें.

14 अप्रैल के बाद सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन और मनचाही पोस्टिंग के योग बन सकते हैं.

नई नौकरी तलाश रहे लोगों को कुछ खास तारीखों पर अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. लेकिन स्किल्स मजबूत नहीं हैं, तो ऑफर टिकेगा नहीं.

ऑफिस की ट्रेनिंग को हल्के में मत लें यहीं से आपकी ग्रोथ की नींव पड़ेगी.

19 अप्रैल के बाद आपकी परफेक्शन और डिटेलिंग स्किल्स की सराहना होगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत बनेगी.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

मैरिड लाइफ में थोड़ा तनाव आ सकता है, खासकर पुरानी बातों को लेकर. अगर आप ईगो में आए, तो छोटी बात बड़ी बन जाएगी.

मध्य महीने के बाद अनमैरिड लोगों के लिए शादी या रिलेशनशिप से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

लव लाइफ में पैशन और अट्रैक्शन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ कनेक्शन मजबूत होगा.

पुराने दोस्तों से मुलाकात आपको मानसिक राहत देगी और स्ट्रेस कम होगा.

19 अप्रैल के बाद परिवार में खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल सकारात्मक और उत्साहित रहेगा.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना डिसिप्लिन और फोकस का है. स्टडी एनवायरनमेंट सही रखना जरूरी है, नहीं तो ध्यान भटकेगा.

टेक्निकल फील्ड के छात्रों को इनोवेशन के लिए फंडिंग मिल सकती है लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो वाकई कुछ नया कर रहे हैं.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बड़े मौके बन सकते हैं. ट्रायल में सिलेक्शन की संभावना है.

आर्टिस्ट्स को अपने काम को सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट करना चाहिए आज के समय में विजिबिलिटी ही ग्रोथ है.

हेल्थ एंड ट्रेवल

इस महीने आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं.

धार्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

ड्राइविंग करते समय नियमों का पालन जरूर करें छोटी गलती आपको फाइन या एक्सीडेंट तक पहुंचा सकती है.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान मंदिर में नारियल को सिर से सात बार घुमाकर अर्पित करें. “ऊँ रामदूताय हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें और चना-गुड़ का दान करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
सवा पांच किलो गेहूं दान करें और “ऊँ महालक्ष्मी नमो नमः” मंत्र का जाप करें. श्रीसूक्त का पाठ करें और चांदी या तांबे की भगवान विष्णु की प्रतिमा खरीदें.

निष्कर्ष (Conclusion)

सीधी बात यह महीना आपको मौके देगा, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है. बिजनेस में अपडेट रहना, नौकरी में परफॉर्म करना और रिश्तों में ईगो कंट्रोल करना जरूरी है. अगर आपने ये तीन चीजें संभाल लीं, तो ग्रोथ पक्की है, वरना नुकसान भी उतना ही तेजी से होगा.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:44 PM (IST)
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