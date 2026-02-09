हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, सामाजिक कार्यों में बढ़ेगी सक्रियता और मिलेगा सम्मान

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ साप्ताहिक राशिफल नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, सामाजिक कार्यों में बढ़ेगी सक्रियता और मिलेगा सम्मान

Kumbh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कुंभ राशि के लिए 8-14 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह "प्रगति और सम्मान" का संदेश लेकर आया है. ग्रहों की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपके संपर्क क्षेत्र का विस्तार करेगी.

आज का दिन और सामान्य स्थिति

सप्ताह की शुरुआत करियर और बिज़नेस में नए अवसरों के साथ होगी. आपको अपने शुभचिंतकों और मित्रों का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि आप किसी खास योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. समाज में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में यह सप्ताह काफी सकारात्मक है. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, यात्राओं के कारण थोड़ी शारीरिक थकान हो सकती है. वर्किंग वुमन को अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा. पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना आपकी सेहत को और बेहतर बनाएगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगी. मार्केट में आपकी साख (Reputation) बढ़ेगी और आपको बड़े ऑर्डर या ऑफर मिल सकते हैं. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस सप्ताह रोजगार का सुनहरा मौका मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आपके सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और आपके संबंध मधुर बने रहेंगे. महिला कर्मचारियों के लिए यह सप्ताह विशेष शुभ है; उनके पद और कद में वृद्धि होने की संभावना है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपकी कार्यस्थल की पुरानी समस्याएं सुलझ जाएंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह शुभ फलदायी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा. सप्ताह के अंत तक संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह "लकी" है. यदि आप किसी से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो समय पूरी तरह अनुकूल है—बात बन सकती है. पहले से चले आ रहे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 11 और 2
  • भाग्यशाली रंग: आसमानी और नीला
  • उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह बिज़नेस के लिए यात्रा करना सही है?
    हाँ, इस सप्ताह की गई यात्राएं न केवल सुखद होंगी बल्कि आपको भविष्य के लिए नए और लाभदायक संपर्क भी दिलाएंगी.

2. करियर में उन्नति के लिए क्या विशेष योग हैं?
   आपके सीनियर का सहयोग और किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगी. अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भरोसा रखें.

3. लव लाइफ में सफलता के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?
   पूरा सप्ताह अनुकूल है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग (Mid-week) भावनाओं को व्यक्त करने और संबंधों को मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
Aquarius Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
