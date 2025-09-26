Aquarius Weekly Horoscope 2025: इस सप्ताह कारोबार में होगा फायदा और नौकरी में प्रमोशन! पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल
Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार के लिहाज से लाभदायक रह सकता है. करियर, व्यापार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से पूरी तरह अनुकूल रहेगा.
सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है. इस दौरान आपका ध्यान अधूरे कार्यों को पूरा करने और नए अवसरों का लाभ उठाने पर रहेगा. पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
व्यवसाय और धन लाभ
व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होगा. लंबे समय से चल रही विस्तार की योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी. परिजनों और इष्टमित्रों के सहयोग से आप कारोबार को नई दिशा दे पाएंगे.
नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की विशेष कृपा बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.
परिवार और सामाजिक जीवन
रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ संकेत ला रहा है. परिवार में किसी सदस्य का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल रहेगा. माता का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा. मित्रों और परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में सहायक होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. गलतफहमी दूर होगी और रिश्ते गहरे होंगे. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय और सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. लेकिन यात्रा के दौरान थकान या अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता होगी. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त विश्राम करें.
उपाय
प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
