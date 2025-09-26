हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Weekly Horoscope 2025: इस सप्ताह कारोबार में होगा फायदा और नौकरी में प्रमोशन! पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार के लिहाज से लाभदायक रह सकता है. करियर, व्यापार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:40 PM (IST)
Kumbh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार की दृष्टि से पूरी तरह अनुकूल रहेगा.

सप्ताह की शुरुआत लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा से हो सकती है. इस दौरान आपका ध्यान अधूरे कार्यों को पूरा करने और नए अवसरों का लाभ उठाने पर रहेगा. पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

व्यवसाय और धन लाभ

व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होगा. लंबे समय से चल रही विस्तार की योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी. परिजनों और इष्टमित्रों के सहयोग से आप कारोबार को नई दिशा दे पाएंगे.

नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की विशेष कृपा बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

परिवार और सामाजिक जीवन

रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ संकेत ला रहा है. परिवार में किसी सदस्य का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल रहेगा. माता का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा. मित्रों और परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में सहायक होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. गलतफहमी दूर होगी और रिश्ते गहरे होंगे. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय और सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. लेकिन यात्रा के दौरान थकान या अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता होगी. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त विश्राम करें.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर करियर और कारोबार में प्रगति होगी, परिवार में खुशियां रहेंगी.

प्र.2 नौकरीपेशा जातकों को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.

प्र.3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर विवाह संबंधी शुभ समाचार और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.

प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे और दांपत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Saptahik Rashifal
