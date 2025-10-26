हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAquarius Weekly Horoscope (26 अक्टूबर – 1 नवम्बर 2025) कुंभ राशि: चुनौतीपूर्ण समय, पर प्रयास सफल होंगे; व्यापार और घर में संतुलन बनाए रखें

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें.पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Oct 2025 08:01 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 26 October to 1 November 2025: इस सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी समय रहेगा. वीक की शुरुआत में प्रयासों में सफलता के संकेत हैं, लेकिन चुनौतियों और जिम्मेदारियों के साथ सतर्क रहना आवश्यक है.

करियर और कार्यस्थल:
करियर और व्यवसाय से जुड़ी लॉन्ग और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग करनी पड़ सकती है. अचानक बड़ी जिम्मेदारियाँ आएंगी, जिन्हें निभाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर के बीच संतुलन बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार एवं वित्त:
बिजनेस में वृद्धि के योग हैं, लेकिन निरंतर लाभ और मार्केट में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवश्यक हैं. पार्टनरशिप व्यवसाय में धन लेन-देन और डॉक्यूमेंट संबंधी कार्यों में सतर्कता बरतें. दूसरों पर अंधविश्वास न करें.

परिवार और सामाजिक जीवन:
कठिन समय में भी परिवार का सहयोग मिलेगा. घरेलू मामलों में परिजनों के सुझाव और मदद से समस्याएँ हल होंगी.

लव और वैवाहिक जीवन:
लव लाइफ में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें. पार्टनर की सलाह और परिजनों की राय को महत्व दें. संवाद और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएंगे.

स्वास्थ्य:
वाहन चलाते समय सतर्क रहें. ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अन्यथा शारीरिक चोट और वित्तीय हानि हो सकती है. संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम से स्वास्थ्य बनाए रखें.

साप्ताहिक उपाय:

  • बुधवार को सरस्वती माता को हल्का पीला या सफेद वस्त्र अर्पित करें.
  • नीले रंग का कोई वस्त्र या चोली पहनने से मानसिक शांति और करियर में सफलता मिलेगी.

FAQs:
Q1. क्या इस सप्ताह व्यवसाय और करियर में चुनौतियाँ आएंगी?
A1. हां, अचानक जिम्मेदारियाँ आएंगी, लेकिन प्रयास सफल होंगे.

Q2. लव और मैरिड लाइफ में निर्णय कैसे लें?
A2. इमोशन में बहकर निर्णय न लें; पार्टनर और परिजनों की सलाह का सम्मान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Oct 2025 04:10 AM (IST)
