Kumbh Saptahik Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता खुशियों से भरा, खर्चों पर रखें नियंत्रण! पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार के लिहाज से लाभदायक रह सकता है. करियर, व्यापार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 17 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और गुडलक लेकर आया है. बीते लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलने और करियर-कारोबार में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं. स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग आपके प्रयासों को सफल बनाएगा.

व्यवसाय और धन लाभ

इस सप्ताह व्यवसाय और करियर में सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे. नौकरीपेशा जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे मनचाहा ट्रांस्फर या प्रमोशन. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर्स का सहयोग उत्साह और पराक्रम बढ़ाएगा.

व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और अचानक धन लाभ की संभावना भी बन सकती है. पूर्व निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार और सामाजिक जीवन में अधिक शुभता रहेगी. कामकाजी महिलाओं के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे घर-परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा. रिश्ते-नाते सामान्य और अनुकूल रहेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर से किसी सरप्राइज गिफ्ट की संभावना है. सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी के साथ पर्यटन या यात्रा करने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक संतुलन और आराम बनाए रखें.

उपाय

शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह शुभ रहेगा, प्रयासों का उचित फल मिलेगा.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर करियर और व्यापार में सफलता के योग हैं, निवेश लाभकारी रहेगा.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में सामंजस्य रहेगा, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम और वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, सरप्राइज और यात्रा के अवसर मिल सकते हैं.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर मानसिक संतुलन बनाए रखें और आराम पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 11:00 PM (IST)
