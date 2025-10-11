Aquarius Weekly Horoscope 2025: जल्दबाजी से बचें, संयम और विवेक से बनेंगे काम, पढ़ें कुंभ साप्ताहिक राशिफल
Aquarius Weekly Horoscope 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार के लिहाज से लाभदायक रह सकता है. करियर, व्यापार, प्यार और सेहत का हाल जानने के लिए पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.
Kumbh Saptahik Rashifal 12 to 18 October 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल देने वाला है. सप्ताह के पूर्वार्ध में कारोबार और कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे, लेकिन उत्तरार्ध में मंदी या धन फंसने की समस्या उत्पन्न हो सकती है. निवेश या लेन-देन में सतर्क रहें और शॉर्टकट लेने से बचें.
व्यवसाय और धन लाभ
व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त होगा. लंबे समय से चल रही विस्तार की योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी. परिजनों और इष्टमित्रों के सहयोग से आप कारोबार को नई दिशा दे पाएंगे.
नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की विशेष कृपा बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.
परिवार और सामाजिक जीवन
रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह शुभ संकेत ला रहा है. परिवार में किसी सदस्य का विवाह तय होने से खुशियों का माहौल रहेगा. माता का आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा. मित्रों और परिजनों से सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में सहायक होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन
लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. गलतफहमी दूर होगी और रिश्ते गहरे होंगे. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय और सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. लेकिन यात्रा के दौरान थकान या अनियमित दिनचर्या से बचने की आवश्यकता होगी. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त विश्राम करें.
उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.
FAQs
प्र.1 कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर करियर और कारोबार में प्रगति होगी, परिवार में खुशियां रहेंगी.
प्र.2 नौकरीपेशा जातकों को क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है.
प्र.3 परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर विवाह संबंधी शुभ समाचार और पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा.
प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे और दांपत्य जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा.
प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.
