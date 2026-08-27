Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी कुंभ राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, व्यक्तित्व, आत्म-विश्वास, नेतृत्व व मानसिक ऊर्जा स्थान) में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा.

लग्न में चंद्रमा के गोचर से आपके आकर्षक व्यक्तित्व और आत्म-विश्वास में स्वतः ही भारी वृद्धि देखने को मिलेगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बढ़ाने और कर्मचारियों को खुश रखने का रहेगा. बिजनेस का तेजी से विस्तार करने के लिए आपको सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय समय देना होगा; जैसे-जैसे आपका ऑनलाइन नेटवर्क मजबूत होगा, ग्राहकों (Customers) की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होगी. बिजनेसमैन को अपने कर्मचारियों (Staff) के प्रति बहुत संवेदनशील और मधुर व्यवहार रखना होगा; समय आने पर उन्हें गिफ्ट्स, इंसेंटिव या सैलरी वृद्धि देकर प्रोत्साहित करें, जिससे वे पूरी लगन से काम करेंगे. दोपहर बाद मन के भटकाव से बचने के लिए कारोबारी अपने मन को एकाग्रचित्त रखें और योग-ध्यान का सहारा लें ताकि बिजनेस की नई योजनाओं पर सही ध्यान लग सके.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्य-समर्पण का मीठा फल पाने और प्रमोशन की राह आसान करने का रहेगा. शोभन योग बनने से वर्कप्लेस पर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित और निष्ठावान दिखाई देंगे; आपका यही अटूट समर्पण आपको जल्द ही प्रमोशन (पदोन्नति) और बड़ी जिम्मेदारी दिलाने में मदद करेगा. किसी भी तरह की असुविधा या गलती से बचने के लिए एंप्लॉयड पर्सन मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में केवल एक ही काम हाथ में लें, जिससे काम में 100% सटीकता और निपुणता बनी रहे. कोई भी नया काम या प्रोजेक्ट हाथ में लेने से पहले अपनी क्षमता और समय का सही आकलन अवश्य कर लें ताकि उसे तय समय पर बखूबी पूरा किया जा सके.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संतान के भविष्य को लेकर शुभ संकेत मिलेंगे. परिवार में विवाह योग्य संतान के रिश्ते को लेकर मन में जो चिंता या बेचैनी चल रही थी, उसमें अब धैर्य बनाए रखने की जरूरत है; जल्द ही घर बैठे कोई बेहद योग्य और मनचाहा वैवाहिक रिश्ता आने की प्रबल संभावना बन रही है. रक्षाबंधन और पूर्णिमा के पावन अवसर पर भाई-बहनों और परिवार के साथ प्रेम, आत्मीयता और उत्सव का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन दूरदर्शिता अपनाने का है. छात्रों को आगामी परीक्षाओं (Next Exams) की तैयारी में अभी से ही पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ जुट जाना चाहिए; समय का सही सदुपयोग ही आपको प्रतिस्पर्धा में अव्वल रखेगा.

आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद राहु-चंद्रमा के ग्रहण दोष के कारण हल्का मानसिक भटकाव या चिंता हो सकती है. मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान (Meditation) और प्राणायाम करें. सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व शहद मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें और लग्न के चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द या अन्न का दान करें; इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की एकाग्रता मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में जल्द प्रमोशन के योग बनेंगे.

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