स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. आंखों में जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त नींद लें. तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज जोखिम से बचना बेहद जरूरी है. मार्केट की अनिश्चितता आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. आयातित माल पर बढ़े टैरिफ के कारण लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम हो सकता है. सट्टा या बड़े निवेश से दूरी बनाए रखें. अपनी रणनीति को सुरक्षित और स्थिर रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर संयम रखना होगा. बॉस के साथ बहस से बचें, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. कोवर्कर की ईर्ष्या और तकनीकी समस्याएं काम में रुकावट डाल सकती हैं. फ्रीलांसर को पेमेंट में देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. रिश्तेदारों के साथ धन को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. रिश्तों में शांति बनाए रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. प्लेयर्स का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा. आपको अपनी एकाग्रता और मेहनत पर अधिक ध्यान देना होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: पर्पल

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 4

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों को नुकसान हो सकता है?

हां, खासकर निवेश और बिजनेस में सावधानी न रखने पर नुकसान हो सकता है.

2. करियर में क्या सावधानी रखें?

बॉस और कोवर्कर के साथ विवाद से बचें और संयमित व्यवहार रखें.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?

आंखों का ध्यान रखें, स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.