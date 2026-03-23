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Aaj Ka Kumbh Rashial 23 March 2026: कुंभ राशि अनिश्चित बाजार और बढ़ते टैक्स से व्यापारिक लागत में वृद्धि, वाणी पर रखें संयम
Aquarius Horoscope 23 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Kumbh Rashifal 23 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा 4वें भाव में स्थित हैं, जिससे पारिवारिक और मानसिक मामलों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. दिन को संभलकर चलने की जरूरत है, खासकर वित्त और रिश्तों के मामलों में.
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Source: IOCL