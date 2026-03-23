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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 23 March 2026: कुंभ राशि अनिश्चित बाजार और बढ़ते टैक्स से व्यापारिक लागत में वृद्धि, वाणी पर रखें संयम

Aaj Ka Kumbh Rashial 23 March 2026: कुंभ राशि अनिश्चित बाजार और बढ़ते टैक्स से व्यापारिक लागत में वृद्धि, वाणी पर रखें संयम

Aquarius Horoscope 23 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 03:14 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 23 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा 4वें भाव में स्थित हैं, जिससे पारिवारिक और मानसिक मामलों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. दिन को संभलकर चलने की जरूरत है, खासकर वित्त और रिश्तों के मामलों में.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. आंखों में जलन या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त नींद लें. तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज जोखिम से बचना बेहद जरूरी है. मार्केट की अनिश्चितता आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है. आयातित माल पर बढ़े टैरिफ के कारण लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम हो सकता है. सट्टा या बड़े निवेश से दूरी बनाए रखें. अपनी रणनीति को सुरक्षित और स्थिर रखें.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर संयम रखना होगा. बॉस के साथ बहस से बचें, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. कोवर्कर की ईर्ष्या और तकनीकी समस्याएं काम में रुकावट डाल सकती हैं. फ्रीलांसर को पेमेंट में देरी हो सकती है, जिससे तनाव बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. रिश्तेदारों के साथ धन को लेकर मतभेद उभर सकते हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. रिश्तों में शांति बनाए रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है. प्लेयर्स का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा. आपको अपनी एकाग्रता और मेहनत पर अधिक ध्यान देना होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पर्पल
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 4
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हां, खासकर निवेश और बिजनेस में सावधानी न रखने पर नुकसान हो सकता है.

2. करियर में क्या सावधानी रखें?
बॉस और कोवर्कर के साथ विवाद से बचें और संयमित व्यवहार रखें.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
आंखों का ध्यान रखें, स्क्रीन टाइम कम करें और पर्याप्त आराम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Mar 2026 03:14 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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