Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुंभ राशि वालों को व्यवहार, निवेश में बरतनी होगी सावधानी।

व्यापार में जोखिम, पार्टनरशिप में बहस, इनकम टैक्स से बचें।

नौकरीपेशा के लिए अधिक वर्कलोड, छात्रों को एकाग्रता में कमी।

स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख में कमी, दक्षिण-मुखी द्वार से बचें।

Aaj ka Kumbh Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 07.10 तक भरणी और फिर कृतिका नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान और रवि योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन कुंभ राशि के लिए चंद्रमा आज 4थे भाव में गोचर करेंगे. अक्षय तृतीया का दिन दान के लिए श्रेष्ठ है, परंतु कुंभ राशि वालों को आज के दिन अपने व्यवहार और निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आज मुनाफे के बंटवारे को लेकर पार्टनर के साथ गंभीर बहस होने की आशंका है. व्यापार में कच्चे बिल या बिना हिसाब-किताब के नकद लेन-देन से बचें, अन्यथा आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हैं. पुराने स्टॉक को जल्दबाजी में निकालने के चक्कर में आज बड़ा आर्थिक घाटा उठाना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. संपत्ति बेचने का विचार आज के लिए टाल देना ही बेहतर है, वरना कम कीमत में सौदा होने या कानूनी विवाद में फंसने के योग बन रहे हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे का दिन भी वर्किंग डे जैसा ही रहेगा. ऑफिस में वर्कलोड इतना अधिक रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि संडे कब बीत गया. पेंडिंग फाइलों का बोझ होने के कारण आप परिवार को समय देने के बजाय ई-मेल चेक करने और कागजी कार्यवाही में ही व्यस्त रहेंगे. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोग आज चंदे या फंड जुटाने के मामलों में विवादों में फंस सकते हैं, जिससे मानसिक शांति भंग हो सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. कठिन विषयों को समझने में आपको काफी संघर्ष करना पड़ सकता है. यदि आप विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहां से आने वाला कोई ईमेल आपकी उम्मीदों के विपरीत हो सकता है. निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें और निरंतर प्रयास जारी रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज सावधानी जरूरी है. जीवनसाथी को कमर या गर्दन में दर्द की तकलीफ हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित होगी. बच्चों को धूल-मिट्टी से एलर्जी या सांस संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए उन्हें बाहर ले जाते समय विशेष ध्यान रखें. आपका स्वयं का मानसिक तनाव भी बढ़ा हुआ रह सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक सुख-सुविधाओं में आज कुछ कमी महसूस हो सकती है. घर में दक्षिण-मुखी दरवाजा आज भारी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. कामकाज की व्यस्तता के कारण आप जीवनसाथी और बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे घर में थोड़ी अनबन हो सकती है. अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर घर में शांति बनाए रखने के लिए क्रोध और विवादों से दूर रहें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें. आज के दिन जल से भरा घड़ा या छाता दान करना आपके कष्टों को दूर करने में सहायक होगा. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) में कोई नया सौदा न करें.

FAQs

1. क्या कुंभ राशि वालों को आज प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए?

आज प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अनुकूल नहीं है. कानूनी विवाद में फंसने का डर है.

2. आज के दिन कौन सी दिशा का मुख्य द्वार कष्ट दे सकता है?

आज के दिन दक्षिण-मुखी दरवाजा या दक्षिण दिशा की ओर से आने वाले समाचार मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं.

3. नौकरी में तनाव कम करने के लिए क्या करें?

काम को प्राथमिकता के आधार पर बांटें और अपनी पेंडिंग फाइलों को धीरे-धीरे निपटाएं. अपनी समस्याओं को परिवार के साथ साझा करें ताकि वे आपका सहयोग कर सकें.

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