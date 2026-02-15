Aaj ka Kumbh Rashifal 15 February 2026: कुंभ राशि गुप्त प्लानिंग ही दिलाएगी आज आपको बड़ी सफलता

Kumbh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 12वें भाव (व्यय स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 12वां चंद्रमा फालतू के खर्चों और मानसिक चिंताओं का संकेत देता है. आज का दिन "सतर्कता" का है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की संभावना है. आलस्य और कमजोरी के कारण आपकी बिस्तर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की मानसिक आराधना करें, इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और पर्याप्त आराम करें.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज "बचत" पर ध्यान देने की जरूरत है. यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी कोई योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उस पर और अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है; जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के लिए विशेष चेतावनी है कि अपने डाटा को सिक्योर करते चलें, अन्यथा डाटा क्रैश होने या साइबर धोखाधड़ी का खतरा बना हुआ है.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में किसी धोखाधड़ी या गड़बड़ी को पकड़ने की वजह से आपकी सराहना हो सकती है. आपके बॉस आपके काम की गहराई और ईमानदारी को महत्व देंगे. हालांकि, वर्कप्लेस पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखना ही आपके हित में होगा. दूसरों के मामलों में दखल न दें और अपने काम से काम रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन में आज कुछ अकेलापन महसूस हो सकता है. संयुक्त परिवार का आनंद उठाने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. प्रेम संबंधों (Love Life) के लिहाज से भी आज दिनमान कमजोर है; पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है. बेहतर होगा कि आज दूसरों से एक सामान्य दूरी बनाकर रखें और विवादों को हवा न दें. महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की पूजा पारिवारिक क्लेश को शांत करने में मदद करेगी.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन "स्वाध्याय" का है. प्रतियोगी और सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे. बाहरी दुनिया से कटकर एकाग्रता के साथ अध्ययन करना आपके भविष्य के लिए फलदायी होगा.

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)

ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, इसलिए आज शिवलिंग पर सफेद चंदन और ठंडे दूध से अभिषेक करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपको मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को किन खर्चों से बचना चाहिए?

आज अनावश्यक सुख-सुविधाओं या दिखावे पर खर्च न करें. 12वां चंद्रमा अचानक बड़े खर्च का योग बनाता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

2. आज ऑनलाइन काम करते समय क्या सावधानी बरतें?

अपने सभी पासवर्ड बदलें और महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप लें. तकनीकी खराबी या वायरस के कारण डाटा क्रैश होने की संभावना है.

3. आज का राहुकाल क्या है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े वित्तीय सौदे की शुरुआत न करें.

