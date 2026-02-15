हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kumbh Rashifal 15 February 2026: कुंभ राशि गुप्त प्लानिंग ही दिलाएगी आज आपको बड़ी सफलता

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 February 2026: कुंभ राशि गुप्त प्लानिंग ही दिलाएगी आज आपको बड़ी सफलता

Aquarius Horoscope 15 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 03:51 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 15 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके 12वें भाव (व्यय स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 12वां चंद्रमा फालतू के खर्चों और मानसिक चिंताओं का संकेत देता है. आज का दिन "सतर्कता" का है. 

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. आपको मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की संभावना है. आलस्य और कमजोरी के कारण आपकी बिस्तर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी. महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की मानसिक आराधना करें, इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और पर्याप्त आराम करें.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक दृष्टिकोण से आज "बचत" पर ध्यान देने की जरूरत है. यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी कोई योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उस पर और अधिक सोच-विचार करने की आवश्यकता है; जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के लिए विशेष चेतावनी है कि अपने डाटा को सिक्योर करते चलें, अन्यथा डाटा क्रैश होने या साइबर धोखाधड़ी का खतरा बना हुआ है.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ऑफिस में किसी धोखाधड़ी या गड़बड़ी को पकड़ने की वजह से आपकी सराहना हो सकती है. आपके बॉस आपके काम की गहराई और ईमानदारी को महत्व देंगे. हालांकि, वर्कप्लेस पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखना ही आपके हित में होगा. दूसरों के मामलों में दखल न दें और अपने काम से काम रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): पारिवारिक जीवन में आज कुछ अकेलापन महसूस हो सकता है. संयुक्त परिवार का आनंद उठाने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. प्रेम संबंधों (Love Life) के लिहाज से भी आज दिनमान कमजोर है; पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है. बेहतर होगा कि आज दूसरों से एक सामान्य दूरी बनाकर रखें और विवादों को हवा न दें. महाशिवरात्रि पर शिव-पार्वती की पूजा पारिवारिक क्लेश को शांत करने में मदद करेगी.

विद्यार्थी और शिक्षा (Student & Education): छात्रों के लिए आज का दिन "स्वाध्याय" का है. प्रतियोगी और सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे. बाहरी दुनिया से कटकर एकाग्रता के साथ अध्ययन करना आपके भविष्य के लिए फलदायी होगा.

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (हल्का सफेद)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, इसलिए आज शिवलिंग पर सफेद चंदन और ठंडे दूध से अभिषेक करें. महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना आपको मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को किन खर्चों से बचना चाहिए?
    आज अनावश्यक सुख-सुविधाओं या दिखावे पर खर्च न करें. 12वां चंद्रमा अचानक बड़े खर्च का योग बनाता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

2. आज ऑनलाइन काम करते समय क्या सावधानी बरतें?
    अपने सभी पासवर्ड बदलें और महत्वपूर्ण फाइलों का बैकअप लें. तकनीकी खराबी या वायरस के कारण डाटा क्रैश होने की संभावना है.

3. आज का राहुकाल क्या है?
    आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े वित्तीय सौदे की शुरुआत न करें.

Aaj ka makar Rashifal 15 February 2026: मकर राशिफल महाशिवरात्रि पर आपकी राशि में चंद्रमा का उदय, आत्मसम्मान और सफलता का बनेगा महासंयोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 03:51 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Embed widget