Kumbh Masik Rashifal October 2025: कुंभ राशि के लिए अक्टूबर माह खास, व्यापार और जॉब में मिलेगा बेहतर परिणाम! पढ़ें मासिक राशिफल

Kumbh Rashi ka Masik Rashifal: कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना खास रहने वाला है. बुध, शुक्र और गुरु के प्रभाव से जीवनशैली, नौकरी, शिक्षा में बड़े बदलाव महसूस कर सकते हैं. पढ़ें राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Aquarius October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 का महीना कुंभ राशि के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा. इस महीने बुध, शुक्र और गुरु के गोचर आपकी जीवनशैली, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं.

नवरात्रि, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे पर्व आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे. इस महीने किए गए प्रयास लंबे समय तक आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. आइए जानते हैं कुंभ राशि का मासिक राशिफल क्या कहता है?

बिजनस एंड वेल्थ

02 से 23 अक्टूबर तक बुध नवम भाव में रहते सप्तम भाव से 3-11 का संबंध होने से ग्रॉसरी, क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेसमैन के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

09 अक्टूबर से शुक्र अष्टम भाव में रहते द्वितीय भाव पर होने से सही माध्यमों से अच्छा धन कमाने के अवसर मिलेंगे.

09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग के कारण नए वाहन या बिजनेस इन्वेस्टमेंट में खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके व्यवसाय की वृद्धि में मदद करेगा. शनि-केतु षडाष्टक संबंध पार्टनरशिप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

1,6,7,12,13,21,22,23 तारीख को खर्चे रहेंगे, लेकिन फॉरेन स्रोत से धन प्राप्ति भी संभव है. 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का पराक्रम योग गवर्नमेंट फील्ड से लाभ दिला सकता है.

जॉब एण्ड प्रॉफेशन

02 से 10 अक्टूबर तक सूर्य-चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहने से नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

17 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम भाव में नीच होने के कारण खर्च बढ़ सकते हैं.

2,3,10,11,19,20,28,29,30 तारीख को फार्मास्यूटिकल और मार्केटिंग कर्मचारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

17 से 26 अक्टूबर तक नवम भाव में सूर्य-मंगल का पराक्रम योग इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल कर्मचारियों के लिए लाभकारी रहेगा.

18 अक्टूबर से गुरु षष्ठ भाव में उच्च होकर एक से अधिक पार्ट-टाइम माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर देंगे. 26 अक्टूबर तक मंगल-शनि षडाष्टक संबंध खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान दें.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप

08 अक्टूबर तक शुक्र-राहु दृष्टि संबंध के कारण वाणी में कड़वाहट से बचें. 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग परिवार में सुख-शांति और नए वाहन खरीदने के अवसर लाएगा.

सप्तम भाव में केतु की दृष्टि भाई-बहनों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है.

17 से 27 अक्टूबर तक शुक्र-चंद्रमा हस्त नक्षत्र में सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन परिवार के लिए समय कम रहेगा.

17 अक्टूबर से सूर्य नवम भाव में नीच होने के कारण पिताजी के साथ संवाद में सावधानी रखें.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

02 से 23 अक्टूबर तक नवम-पंचम राजयोग से स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल रहेगा.

13 अक्टूबर तक मंगल-चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता मिल सकती है.

17 अक्टूबर तक गुरु पंचम भाव में होने से रुचि बनी रहेगी और अच्छे अंक मिलेंगे.

18 अक्टूबर से गुरु षष्ठ भाव में उच्च होकर हायर एजुकेशन में सफलता का योग बनेगा.

27 अक्टूबर से मंगल दशम भाव में रहते स्पोर्ट्स पर्सन चोट के कारण बड़े इवेंट से हट सकते हैं.

हेल्थ और ट्रैवल्स

16 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम भाव में रहते स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें. शनि वक्री होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है. 15 अक्टूबर के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी यात्रा संभव है. खान-पान में लापरवाही सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय उपचार लें.

उपाय

  • 02 अक्टूबर (विजयदशमी): लाल कपड़े में मसूर की दाल, पांच लाल फल, गुड़, एक मीठा पान, दस ग्राम लौंग, पांच रुपए का सिक्का, सिन्दूर की पुड़िया बांधकर राम व हनुमान मंदिर में अर्पित करें.
  • 06 अक्टूबर (शरद पूर्णिमा): पवित्र जल में स्नान करें या घर में गंगाजल मिलाकर नहाएं. रात में खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें और सुबह परिवार के साथ ग्रहण करें.
  • 10 अक्टूबर (करवा चौथ): रंग-बिरंगी साड़ी पहनकर शिव-पार्वती का पूजन करें और ऊँ अधनाथाय नमः मंत्र का जाप करें.
  • 16 अक्टूबर: श्रृंगार सामग्री का दान करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1. अक्टूबर 2025 में कुंभ राशि के लिए व्यवसाय कैसा रहेगा?
A1. कृषि, ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में लाभ के योग हैं. टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर में सावधानी रखें.

Q2. नौकरीपेशा कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा?
A2. ट्रांसफर और प्रमोशन के योग हैं, लेकिन IT और फाइनेंस सेक्टर में चुनौतियां आ सकती हैं.

Q3. परिवार और लव लाइफ कैसी रहेगी?
A3. नए रिश्ते और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन संवाद में सावधानी आवश्यक है.

Q4. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए माह कैसा रहेगा?
A4. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय अनुकूल है. मेहनत का फल अच्छे अंक के रूप में मिलेगा.

Q5. स्वास्थ्य और यात्रा के मामले में सावधानी कैसी रहेगी?
A5. खान-पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. लंबी यात्रा और मेहनत से पहले तैयारी आवश्यक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Oct 2025 04:00 AM (IST)
Aquarius Masik Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Monthly Horoscope
और पढ़ें
