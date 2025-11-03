हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Masik Rashifal November 2025: कुंभ राशि सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे स्थायी लाभ! पढ़ें मासिक राशिफल

Kumbh Masik Rashifal November 2025: कुंभ राशि सोच-समझकर लिए गए फैसले देंगे स्थायी लाभ! पढ़ें मासिक राशिफल

Kumbh Rashifal November 2025: कुंभ राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से कुंभ मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Masik Rashifal November 2025: कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना अवसरों और चुनौतियों का संतुलित मिश्रण रहेगा. इस माह आपको अपने समय, ऊर्जा और वित्त का सही प्रबंधन करना होगा ताकि सफलता आपके कदम चूमे. महीने की शुरुआत में करियर-कारोबार के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभप्रद सिद्ध होगी. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों के लिए नवंबर का प्रथम सप्ताह उन्नति का रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे और नए प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी मिल सकती है. महीने के मध्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और आत्मविश्वास के बल पर आप हर चुनौती का सामना करेंगे. महीने के अंत में पदोन्नति या वेतनवृद्धि के संकेत मिल सकते हैं.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को नवंबर की शुरुआत में जबरदस्त मुनाफा हो सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि मध्य में बाजार की अनिश्चितता के चलते कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति फिर से अनुकूल हो जाएगी. किसी नए व्यापारिक साझे में कदम रखने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
छात्रों के लिए यह माह अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, खासकर टेक्निकल और प्रबंधन क्षेत्र में.

परिवार और रिश्ते:
माह के आरंभ और अंत का समय पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा. परिजनों से प्रेम और सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, हालांकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचें. नियमित योग और ध्यान से राहत मिलेगी. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें ताकि पाचन से जुड़ी समस्याएं न हों.

भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
उपाय: प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं.

FAQs:
प्रश्न 1: क्या नवंबर में कुंभ राशि वालों को नौकरी में बदलाव करना चाहिए?
उत्तर: महीने के उत्तरार्ध में बदलाव शुभ रहेगा, शुरुआती समय में स्थिर रहना बेहतर होगा.

प्रश्न 2: क्या इस माह प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी?
उत्तर: हां, लेकिन भावनाओं से अधिक समझदारी से निर्णय लें. जल्दबाजी में रिश्ते को आगे न बढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में कुंभ राशि वालों के करियर में क्या खास रहेगा?

महीने की शुरुआत उन्नति वाली रहेगी, वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. महीने के अंत में पदोन्नति या वेतनवृद्धि के संकेत मिल सकते हैं.

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

शुरुआत में जबरदस्त मुनाफा होगा, लेकिन मध्य में बाजार की अनिश्चितता से कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. उत्तरार्ध में स्थिति अनुकूल होगी.

छात्रों और युवाओं के लिए नवंबर 2025 में करियर के क्या अवसर हैं?

यह माह छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. युवाओं को टेक्निकल और प्रबंधन क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे.

नवंबर 2025 में कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन और रिश्तों का हाल कैसा रहेगा?

माह का आरंभ और अंत पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा, परिजनों से सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें.

नवंबर 2025 में कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचें, इसके लिए योग और ध्यान सहायक होगा. यात्रा के दौरान पाचन का ध्यान रखें.

Embed widget