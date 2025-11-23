हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलCancer Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कर्क राशि इस सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें!

Cancer Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कर्क राशि इस सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें!

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. ऐसे में अब चिंता में डालने वाली बात यह है कि कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल, व्यापार में क्या संकेत दे रहा है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 23 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

Krak Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह मिश्रित परिणाम से भरा रहेगा.  करियर और बिज़नेस से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न करें,  वरना बाद में अफसोस करना पड़ सकता है. डॉक्यूमेंट से जुड़े काम सावधानीपूर्वक निपटाएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती हैय मिड वीक में घर की सजावट, रिपेयर या रेनोवेशन पर अधिक खर्च होने के योग हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है. 

बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए सप्ताह का मध्य चुनौतीपूर्ण रहेगा. मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. धन लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतें. बड़े निवेश से फिलहाल दूरी रखना ज्यादा बेहतर होगा.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान महसूस होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी प्रोजेक्ट में देरी से तनाव हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में मन-मुटाव हो सकते हैं. गलतफहमियां बढ़ने से मन परेशानी हो सकता है. पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और समस्या को संवाद से हल करें. परिवार में काम-काज और खर्च बढ़ने के कारण तनाव रहेगा, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग राहत देगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को करियर निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना आवश्यक है.

हेल्थ राशिफल:
तनाव, थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है. मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज से राहत मिलेगी. भोजन हल्का और पौष्टिक रखें.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: सोमवार को शिवजी को दूध चढ़ाएं और परिवार की शांति के लिए जलाभिषेक करें.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह करियर में बड़ा फैसला लेना ठीक रहेगा?
A1: नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें.

Q2: क्या बिज़नेस में लाभ होने की संभावना है?
A2: शुरुआत में नहीं, लेकिन सावधानी बरतने से नुकसान टल सकता है.

Q3: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A3: हां, संवाद और धैर्य से गलतफहमियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Nov 2025 06:14 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Cancer Weekly Horoscope Krak Saptahik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Air Pollution: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
सानिया मिर्जा ने करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी इसकी सलाह दूंगी'
Advertisement

वीडियोज

IFFI GOA 2025, Bollywood से लेकर Global Cinema तक | Film बाजार Ft. Prakash Magdom
Trump Tariffs के बावजूद भारत के Export में बढ़ोतरी! अमेरिका को कितना फायदा? Paisa Live
New Rent Agreement 2025 | Tenants और Landlords के नए अधिकार और नियम | Paisa Live
Securities Market Code 2025: Share Market Investors के लिए बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव| Paisa Live
पलक झपकते ही मिट्टी में मिली Maulana Tauqeer Raza Khan की बिल्डिंग । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Air Pollution: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
वायु प्रदूषण: दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी की नई एडवाइजरी, जानें इसमें क्या है?
विश्व
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने...." अमेरिका के उपराष्ट्रपति की पत्नी ने शादी में तनाव की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
राजस्थान रॉयल्स ने लिया बड़ा फैसला, जयपुर में नहीं खेलेंगे होम मैच! जानें नए वेन्यू का अपडेट
बॉलीवुड
सानिया मिर्जा ने दूसरे बच्चे के लिए करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी को इसकी सलाह दूंगी'
सानिया मिर्जा ने करवाए थे एग्स फ्रीज, कहा- 'मैं हर किसी इसकी सलाह दूंगी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
तीन साल बाद अचानक मालिक को मिला अपना खोया कुत्ता! वायरल वीडियो देख इंटरनेट ने बहाए आंसू
तीन साल बाद अचानक मालिक को मिला अपना खोया कुत्ता! वायरल वीडियो देख इंटरनेट ने बहाए आंसू
हेल्थ
Kidney Stones: सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह
सर्दियों में ये 6 काम किए तो किडनी में नहीं बनेगा स्टोन, डॉक्टर भी देते हैं सलाह
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget