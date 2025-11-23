Cancer Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): कर्क राशि इस सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा, निवेश सोच-समझकर करें!
Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. ऐसे में अब चिंता में डालने वाली बात यह है कि कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल, व्यापार में क्या संकेत दे रहा है.
Krak Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह मिश्रित परिणाम से भरा रहेगा. करियर और बिज़नेस से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में न करें, वरना बाद में अफसोस करना पड़ सकता है. डॉक्यूमेंट से जुड़े काम सावधानीपूर्वक निपटाएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती हैय मिड वीक में घर की सजावट, रिपेयर या रेनोवेशन पर अधिक खर्च होने के योग हैं, जिससे बजट गड़बड़ा सकता है.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए सप्ताह का मध्य चुनौतीपूर्ण रहेगा. मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. धन लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतें. बड़े निवेश से फिलहाल दूरी रखना ज्यादा बेहतर होगा.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान महसूस होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा. किसी प्रोजेक्ट में देरी से तनाव हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य होंगी.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में मन-मुटाव हो सकते हैं. गलतफहमियां बढ़ने से मन परेशानी हो सकता है. पार्टनर के साथ खुलकर बात करें और समस्या को संवाद से हल करें. परिवार में काम-काज और खर्च बढ़ने के कारण तनाव रहेगा, लेकिन जीवनसाथी का सहयोग राहत देगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को करियर निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना आवश्यक है.
हेल्थ राशिफल:
तनाव, थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है. मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज से राहत मिलेगी. भोजन हल्का और पौष्टिक रखें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: सोमवार को शिवजी को दूध चढ़ाएं और परिवार की शांति के लिए जलाभिषेक करें.
FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह करियर में बड़ा फैसला लेना ठीक रहेगा?
A1: नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें.
Q2: क्या बिज़नेस में लाभ होने की संभावना है?
A2: शुरुआत में नहीं, लेकिन सावधानी बरतने से नुकसान टल सकता है.
Q3: क्या लव लाइफ में सुधार होगा?
A3: हां, संवाद और धैर्य से गलतफहमियां दूर होंगी.
