Kark Weekly Love Horoscope 2026: कर्क वालों को लव मैरिज के लिए फैमिली की सहमति मिल सकती है

Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नए साल का पहला सप्ताह किन राशियों की लव लाइफ में लाएगा खुशियां, किसे करना होगा अभी और इंतजार जानें 5 से 11 जनवरी तक कर्क राशि का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 04 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी. 

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से मजबूत रहने वाला है. पार्टनर से दिल की बात कहने का सही समय है. बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा. सिंगल लोगों को नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिल सकता है. परिवार की सहमति से प्रेम संबंध आगे बढ़ सकते हैं. शादी की बात बन सकती है. भावनाओं में डूबकर पुराने अनुभवों को दोहराने से बचें. भरोसा और केयर रिश्ते को मजबूत बनाएंगे. मामलों को उलझाने की बजाय सॉल्यूशन पर जाएं और रिश्तों में बेहतरी लाने की कोशिश करें. प्रयास सफल हो सकते हैं.

  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

माघ माह में क्या करें, क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Jan 2026 01:39 PM (IST)
Mesh Love Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026
