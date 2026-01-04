Weekly Love Horoscope 5 to 11 January 2026: नया सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। इस दौरान कुछ राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत का मौका मिलेगा, तो कुछ को अपने पार्टनर को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत पड़ेगी. ग्रहों की चाल भावनाओं को गहराई दे रही है, जिससे पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति यह तय करती है कि आपके रिश्तों में प्रेम और तालमेल कितना मजबूत होगा, बातचीत सहज होगी या चुनौतियाँ बढ़ेंगी.

इस हफ्ते के आरंभ में चंद्रमा स्वराशि कर्क में विराजमान होकर गौरी योग बनाएंगे, ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये योग प्रेम जीवन के लिए भाग्यशाली माना जाता है. जानिए इस हफ्ते आपका प्यार क्या कहता है, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या आएगी परीक्षा, सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से मजबूत रहने वाला है. पार्टनर से दिल की बात कहने का सही समय है. बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे. जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अपने रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा. सिंगल लोगों को नया रिश्ता शुरू करने का अवसर मिल सकता है. परिवार की सहमति से प्रेम संबंध आगे बढ़ सकते हैं. शादी की बात बन सकती है. भावनाओं में डूबकर पुराने अनुभवों को दोहराने से बचें. भरोसा और केयर रिश्ते को मजबूत बनाएंगे. मामलों को उलझाने की बजाय सॉल्यूशन पर जाएं और रिश्तों में बेहतरी लाने की कोशिश करें. प्रयास सफल हो सकते हैं.

शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

