हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल शुभ समाचार और संपत्ति लाभ का योग, विदेश से जुड़े व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल शुभ समाचार और संपत्ति लाभ का योग, विदेश से जुड़े व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता

Kark Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कर्क राशि के लिए 8 से 14 फरवरी 2026 को करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाला है. "सौभाग्य" इस समय आपके साथ है, जिससे आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे.

सप्ताह की शुरुआत किसी बड़ी खुशखबरी से हो सकती है. आपके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाएंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से यह सप्ताह उत्तम है. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. हालांकि, सप्ताह के अंत में अधिक उत्साह और भागदौड़ के कारण हल्की थकान हो सकती है. दिनचर्या में संतुलित आहार को शामिल करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिज़नेस में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ होने के संकेत हैं. कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से फलदायी है. प्रॉपर्टी (भूमि-भवन) के क्रय-विक्रय से भारी मुनाफा होने के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह आय के नए स्रोत (Side Income) खोलने वाला होगा. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. संचित धन (Savings) में वृद्धि होगी. यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो बड़े अवसर हाथ लग सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

छात्रों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बढ़ाने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और किसी शिक्षक या गुरु के मार्गदर्शन से भविष्य की राह आसान होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्रबल संभावना है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

लव लाइफ के लिए यह सप्ताह "गोल्डन टाइम" है. पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में गहराई आएगी. शादीशुदा लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है. घर में धार्मिक अनुष्ठान या तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण भक्तिमय और सुखद रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 4 और 7
  • भाग्यशाली रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर
  • उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का लाभ मिलेगा?
     हाँ, सितारों की स्थिति अनुकूल है. पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनें दूर होंगी और आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सकता है.

2. बिज़नेस में निवेश के लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है?
     सप्ताह का मध्य भाग (Mid-week) निवेश और नई डील्स साइन करने के लिए सबसे अधिक लाभकारी है.

3. पारिवारिक सुख के लिए क्या विशेष योग हैं?
    इस सप्ताह परिवार के साथ तीर्थ यात्रा या किसी धार्मिक उत्सव में शामिल होने के प्रबल योग हैं, जो रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
