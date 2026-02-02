Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल, प्रॉपर्टी खऱीदने का सपना होगा पूरा, बढ़ेगी आय
Kark Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: कर्क राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 को करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.
Kark Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग शुभता और सौभाग्य को लिए है. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे. जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. प्रॉपर्टी सेल परचेस का सपना सच हो सकता है। इस सौदे में आपको बढ़िया लाभ होने के योग हैं.
- एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी संभव है। पेरेंट्स की ओर से विशेष स्नेह और सहयोग बना रहेगा. बिज़नेस में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी.
- बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा.
- सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार लेने से अपने जरूरी काम अटक सकते हैं. मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्तों में कड़वाहट न आने दें.
- घर परिवार में एक नई शुरुआत आपके जीवन में सुख शांति महसूस होगी। इस सप्ताह यात्राओं को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा.
- विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय अनुकूल है. एंप्लॉयड पर्सन की अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे.
- संचित धन में वृद्धि होगी. मिड वीक घर-परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे.
- भौतिक सुख-साधन से जुड़े चीजों में वृद्धि होगी. प्रेम-प्रसंग के लिए पूरी तरह से अनुकूल है.
- लव पार्टनर के साथ सभी तरह के मतभेद दूर होंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों को संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है.
- घर-परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.
