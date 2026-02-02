हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल, प्रॉपर्टी खऱीदने का सपना होगा पूरा, बढ़ेगी आय

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क साप्ताहिक राशिफल, प्रॉपर्टी खऱीदने का सपना होगा पूरा, बढ़ेगी आय

Kark Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: कर्क राशि के लिए 2 से 8 फरवरी 2026 को करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 02 Feb 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Weekly Horoscope 2 to 8 February 2026: वीक स्टार्टिंग शुभता और सौभाग्य को लिए है. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे. जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कोई बड़ी शुभ सूचना मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. प्रॉपर्टी सेल परचेस का सपना सच हो सकता है। इस सौदे में आपको बढ़िया लाभ होने के योग हैं.

  • एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी संभव है। पेरेंट्स की ओर से विशेष स्नेह और सहयोग बना रहेगा. बिज़नेस में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी.
  • बिज़नेस रिलेटेड कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा.
  • सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार लेने से अपने जरूरी काम अटक सकते हैं. मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्तों में कड़वाहट न आने दें.
  •  घर परिवार में एक नई शुरुआत आपके जीवन में सुख शांति महसूस होगी। इस सप्ताह यात्राओं को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा. 
  • विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए समय अनुकूल है. एंप्लॉयड पर्सन की अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे.
  • संचित धन में वृद्धि होगी. मिड वीक घर-परिवार में कोई धार्मिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे.
  • भौतिक सुख-साधन से जुड़े चीजों में वृद्धि होगी. प्रेम-प्रसंग के लिए पूरी तरह से अनुकूल है.
  • लव पार्टनर के साथ सभी तरह के मतभेद दूर होंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी. शादीशुदा लोगों को संतान सुख का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है.
  • घर-परिवार के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. 

Mithun Weekly Horoscope 2026: मिथुन राशि के कानूनी मामले सुलझेंगे, वर्किंग वुमन को मिलेगी पहचान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Feb 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 Pakistan Vs India: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के बीच चोरों ने उठाया फायदा, 30 लाख के गहने चोरी!
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
बॉलीवुड
'दोनों फिल्मों में बहुत फर्क है', 'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से तुलना पर बोले अरुण गोविल
'रणबीर कपूर की 'रामायण' की 'आदिपुरुष' से नहीं की जा सकती तुलना', बोले अरुण गोविल
जनरल नॉलेज
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
भारत को लूटने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन, यहां से क्या-क्या ले गया अपने देश?
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
आयुष्मान कार्ड से आपके शहर के किन अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा? ऐसे करें चेक
नौकरी
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
लेखपाल भर्ती फॉर्म में गलती है तो 4 फरवरी से पहले कर लें सुधार, जानें तरीका
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget