Kark Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने मन और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी. करियर और बिजनेस से जुड़े फैसले जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लेने से बचें, वरना बाद में पछतावा तय है. कागजों और डॉक्यूमेंट से जुड़े कामों में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

करियर और नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता मांगता है. कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें. ऑफिस में बातों को गलत ढंग से रखने पर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए कम बोलना और साफ बोलना बेहतर रहेगा. सीनियर से बहस से बचें.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेगा. बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. धन के लेन-देन में बेहद सावधानी जरूरी है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

वित्त राशिफल:

मिड वीक घर की रेनोवेशन या डेकोरेशन पर अनुमान से ज्यादा खर्च हो सकता है, जिससे बजट बिगड़ने के योग हैं. गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत लगाम लगानी होगी, वरना आर्थिक दबाव बढ़ेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

घरेलू जीवन में कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव रहेगा. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव संभव है. लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. रिश्ते को बचाना है तो ईगो छोड़कर संवाद करना ही एकमात्र रास्ता है. अच्छी बात यह है कि मुश्किल समय में लाइफ पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड्स आपका सहारा बनेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

छात्रों को इस सप्ताह ध्यान भटकने की समस्या रह सकती है. घर का माहौल पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खुद को डिसिप्लिन में रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

मानसिक तनाव हावी रह सकता है. नींद और खानपान बिगड़ने से बचें. मेडिटेशन और हल्की वॉक फायदेमंद रहेगी.

लकी रंग: सफेद

लकी नंबर: 2

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना सही रहेगा?

उत्तर: नहीं, जल्दबाजी या भावनाओं में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

Q2. क्या बिजनेस में नुकसान की आशंका है?

उत्तर: सीधा नुकसान नहीं, लेकिन लापरवाही और गलत भरोसा परेशानी खड़ी कर सकता है.

Q3. प्रेम संबंध कैसे संभालें?

उत्तर: संवाद और धैर्य ही एकमात्र समाधान है, वरना बात बिगड़ सकती है.