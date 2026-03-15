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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Weekly Horoscope 2026: कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा

Kark Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 06:17 AM (IST)
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Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें

  • वीक स्टार्टिंग परिवर्तनकारी और रहस्यों को सुलझाने वाला साबित होगा.
  • वैश्विक वॉर के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रफ़्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है.
  • बिजनेस और करियर को लेकर कुछ गंभीर चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपकी इच्छाशक्ति उन्हें धूल चटा देगी.
  • इस दौरान स्टूडेंट्स को रिसर्च और टेक्निकल फील्ड में बड़ी सफलता मिल सकती है, बस उन्हें आलस्य से बचना होगा.
  • घर के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.
  • यदि आप व्यवसाय में हैं, तो मिड-वीक में कोई बड़ा सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है.
  • ऑफिस में आपकी पैनी नजर और काम करने का तरीका आपके जूनियर्स के लिए प्रेरणा बनेगा.
  • सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत का फल अब पदोन्नति के रूप में मिल सकता है.
  • योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आप मार्केट के नए क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहेंगे.
  • आर्थिक दृष्टि से समय शुभ है, किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.
  • छिपे हुए प्रतिद्वंद्वी या प्रतियोगी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, खासकर पेशेवर माहौल में.
  • पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ा भावनात्मक मनमुटाव हो सकता है, जिसे प्यार से सुलझाया जा सकता है.
  • अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि धैर्य सद्भाव बनाए रखने में सहायक होगा.
  • लव लाइफ में रोमांस और गहराई बढ़ेगी, आप अपने पार्टनर के साथ कोई सीक्रेट ट्रिप प्लान कर सकते हैं. 
  • सिंगल पर्सन इस दौरान किसी के अटरेक्शन में बंध सकते हैं. सेहत के मामले में आपको यूरिन इन्फेक्शन या पेट के निचले हिस्से में दर्द के प्रति सावधान रहना चाहिए.
  • सप्ताह प्रगति और सावधानी का मिश्रण लेकर आता है चुनौतियां भले ही अस्थायी रूप से सामने आएं, लेकिन आपकी भावनात्मक दृढ़ता और पारिवारिक सहयोग आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:17 AM (IST)
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Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026
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