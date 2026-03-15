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Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 15-21 मार्च राशिफल, सरकारी टेंडर मिल सकता है, छिपे विरोधी बनेंगे बाधा
Kark Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का ये वीक करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mesh Weekly Horoscope 15 to 21 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग परिवर्तनकारी और रहस्यों को सुलझाने वाला साबित होगा.
- वैश्विक वॉर के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की रफ़्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है.
- बिजनेस और करियर को लेकर कुछ गंभीर चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आपकी इच्छाशक्ति उन्हें धूल चटा देगी.
- इस दौरान स्टूडेंट्स को रिसर्च और टेक्निकल फील्ड में बड़ी सफलता मिल सकती है, बस उन्हें आलस्य से बचना होगा.
- घर के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद तनाव पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.
- यदि आप व्यवसाय में हैं, तो मिड-वीक में कोई बड़ा सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकता है.
- ऑफिस में आपकी पैनी नजर और काम करने का तरीका आपके जूनियर्स के लिए प्रेरणा बनेगा.
- सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपके द्वारा की गई पुरानी मेहनत का फल अब पदोन्नति के रूप में मिल सकता है.
- योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आप मार्केट के नए क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रहेंगे.
- आर्थिक दृष्टि से समय शुभ है, किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.
- छिपे हुए प्रतिद्वंद्वी या प्रतियोगी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं, खासकर पेशेवर माहौल में.
- पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ा भावनात्मक मनमुटाव हो सकता है, जिसे प्यार से सुलझाया जा सकता है.
- अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि धैर्य सद्भाव बनाए रखने में सहायक होगा.
- लव लाइफ में रोमांस और गहराई बढ़ेगी, आप अपने पार्टनर के साथ कोई सीक्रेट ट्रिप प्लान कर सकते हैं.
- सिंगल पर्सन इस दौरान किसी के अटरेक्शन में बंध सकते हैं. सेहत के मामले में आपको यूरिन इन्फेक्शन या पेट के निचले हिस्से में दर्द के प्रति सावधान रहना चाहिए.
- सप्ताह प्रगति और सावधानी का मिश्रण लेकर आता है चुनौतियां भले ही अस्थायी रूप से सामने आएं, लेकिन आपकी भावनात्मक दृढ़ता और पारिवारिक सहयोग आपको आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL