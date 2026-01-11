हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 11-17 जनवरी राशिफल, बिजनेस से नजरें हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति बनेगी

Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 11-17 जनवरी राशिफल, बिजनेस से नजरें हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति बनेगी

Kark Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 02:15 PM (IST)
Kark Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित होने वाला है. अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी. आपको अपने करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड डिसिशन जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको उसके लिए पछतावा करना पड़ सकता है. इस दौरान कागज संबंधी काम सावधानी के साथ निबटाएं.

मिड वीक घर की रेनोवेशन एंड डेकोरेशन में जेब से ज्यादा धन खर्च होने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपके सामने कुछेक घरेलू समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन तनावग्रस्त रहेगा हालांकि कठिन समय में आपके बेस्ट फ्रेंड्स एंड लाइफ पार्टनर आपका संबंल बनेंगे और प्रॉब्लम का सामना करने में मददगार साबित होंगे.

प्रेम संबंध में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. लव पार्टनर के साथ कुछेक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है. प्रेम संबंध को पटरी पर लाने के लिए संवाद का सहारा लेते हुए चीजों को सुलझाएं. बिजनेसमैन के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है. इस दौरान उन्हें मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 02:15 PM (IST)
Weekly Horoscope Kark Rashifal 2026 Cancer  Horoscope 2026
