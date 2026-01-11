Kark Weekly Horoscope 2026: कर्क 11-17 जनवरी राशिफल, बिजनेस से नजरें हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति बनेगी
Kark Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kark Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-
वीक स्टार्टिंग मिलाजुला साबित होने वाला है. अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी. आपको अपने करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड डिसिशन जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बहकर लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको उसके लिए पछतावा करना पड़ सकता है. इस दौरान कागज संबंधी काम सावधानी के साथ निबटाएं.
मिड वीक घर की रेनोवेशन एंड डेकोरेशन में जेब से ज्यादा धन खर्च होने की आशंका है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपके सामने कुछेक घरेलू समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन तनावग्रस्त रहेगा हालांकि कठिन समय में आपके बेस्ट फ्रेंड्स एंड लाइफ पार्टनर आपका संबंल बनेंगे और प्रॉब्लम का सामना करने में मददगार साबित होंगे.
प्रेम संबंध में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. लव पार्टनर के साथ कुछेक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आपका मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है. प्रेम संबंध को पटरी पर लाने के लिए संवाद का सहारा लेते हुए चीजों को सुलझाएं. बिजनेसमैन के लिए थोड़ा कठिनाई भरा रह सकता है. इस दौरान उन्हें मार्केट में अपनी साख बनाए रखने के लिए कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को धन का लेन-देन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.
Premanand Maharaj: महिलाओं के कानून का दुरुपयोग करने पर क्या बोले प्रेमानंद महाराज, देखें Video
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL