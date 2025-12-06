हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Tarot Rashifal 2026: कर्क टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Kark Tarot Rashifal 2026: कर्क टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Cancer Yearly 2026 Tarot Horoscope: कर्क राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 06 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Yearly Horoscope 2026: साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए मेहनत, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक परिपक्वता का वर्ष रहेगा. आप भीतर से संवेदनशील होने के बावजूद बाहर से शांत और गंभीर बने रहेंगे. यथार्थवादी लक्ष्यों के साथ लगातार परिश्रम करते हुए आप अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष प्रगति देने वाला रहेगा, वहीं प्रेम जीवन में भी सफलता के योग बनेंगे.

करियर और बिजनेस

इस साल करियर में बड़े बदलाव संभव हैं. नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर, विभाग परिवर्तन या विदेश जाने का योग बन सकता है. हालांकि, कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं या आपके विचारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा. बिजनेस में अपेक्षा से कम लाभ हो सकता है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें.

प्रेम और दांपत्य जीवन

साल की पहली छमाही में आप मनचाहे साथी की तलाश में रहेंगे. पुराने रिश्तों में भी दोबारा भावनात्मक जुड़ाव संभव है. कुछ रिश्तों का अंत भी हो सकता है. विवाहित जातकों को अपने जीवनसाथी की भावनाओं का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि भावनात्मक दूरी रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती है. जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

परिवार

परिवार में आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. आप हर छोटी बात की गहराई से चिंता करेंगे और अपनों के लिए मजबूत सहारा बनेंगे. पारिवारिक माहौल सामान्यतः संतुलित रहेगा.

स्वास्थ्य

इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा. खानपान में लापरवाही, जंक फूड और अनियमित दिनचर्या से परेशानी हो सकती है. यात्रा के दौरान चोट-खरोंच की भी आशंका है.

उपाय

  • प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, जल में थोड़ा गुड़ मिलाएँ.
  • भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें.

FAQs

Q1. क्या 2026 में कर्क राशि के करियर में बदलाव होगा?
हाँ, ट्रांसफर, विभाग परिवर्तन या विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं.

Q2. क्या यह वर्ष प्रेम विवाह के लिए अनुकूल है?
कुछ जातकों के लिए नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ज्यादा ध्यान रखें?
खानपान, नियमित दिनचर्या और यात्रा में सावधानी बेहद जरूरी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 06 Dec 2025 09:00 AM (IST)
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Kark Rashi 2026 Kark Tarot Rashifal
